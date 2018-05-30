Mevsimin de etkisiyle son dönemin en fazla ilgi çeken estetik uygulamalarından birinin “Brezilya poposu estetiği” olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrah Uzm. Dr. Ramazan Güler, kalkık ve şekilli kalçalar için en fazla önerilen yöntemin ise aquafilling olduğunu söyledi.



Dr. Güler’in verdiği bilgiye göre, yumuşak dokularla uyumlu doğal görünüm elde edilmesine de olanak sağlayan yöntem, sudan elde edilen jel yapısı ile lokal anestezi altında, şırınga ile enjekte edilen bir dolgu. İşlem sonrasında iz kalmaması, iyileşme süresinin kısa olması ve yer değiştirmemesi avantajları ile tercih ediliyor. 5 ila 8 yıl arasında kalıcılık sağlayan uygulama, kalça şekillendirmenin yanı sıra çarpık bacakların düzeltilmesi, meme büyütme, yüzde ya da vücudun diğer yumuşak dokularındaki asimetri düzeltmelerinde de sıklıkla kullanılıyor.

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AMELİYATSIZ MEME BÜYÜTMEDE DE ETKİLİ



Yaz mevsimi öncesinde en fazla gerçekleştirilen estetik uygulamaların başında aquafillingin geldiğini belirten Dr. Güler, “Bacak kalınlaştırma, göğüs büyütme ve popo büyütme işlemlerinin oldukça yüksek masrafını tamamen ortadan kaldıran bir yöntemdir. Bundan daha önceki yıllarda tercih edilen dolgu maddeleri bir, iki yıl içerisinde kendiliğinden eridiği, asimetrik açıdan da erime yaptı için çok fazla tercih edilmiyordu. Ancak aquafilling dolgu maddesi tam 5-8 seneye kadar kalıcı olduğundan dolayı ameliyat olmaktan korkan kişiler için oldukça sık tercih edilen dolgu yöntemidir. Bir kesi olmadığı için yılın her döneminde güvenle uygulanabilen yöntem, kişinin vücut şekli ve ihtiyacına göre kas içi, kas altı, deri altı ya da memede gland içine uygulanabiliyor. Ayrıca %98’i sudan oluşan bir dolgu olduğu için sonrasında oluşacak hamilelik ve emzirme gibi hassas dönemlere de engel teşkil etmiyor” diyor.



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