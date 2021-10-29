Jinekomasti nedir, belirtileri nelerdir?

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Jinekomasti, erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliği nedeniyle meme dokusu miktarındaki anormal büyümeye verilen isimdir.



Bebeklik ve yaşlılıkta da gözlenebilen jinekomasti, en sık ergenlik döneminde ortaya çıkar.

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Jinekomastinin en net belirtisi, kişinin kilosu ve boyu baz alındığında benzer diğer kişilere göre memelerinin daha fazla dikkat çekmesi ve kıyafetin dışından da anlaşılacak şekilde tek veya çift taraflı büyümesidir.

Meme büyümesine zaman zaman ağrı ve hassasiyet de eşlik edebilir. Tanı aşamasında jinekomastiye yol açabilecek faktörler sorgulanır, gerekli kan tetkikleri yapılır ve ultrasonografik inceleme ile jinekomasti tanısı konur.



JİNEKOMASTİ NEDEN OLUR?

Jinekomasti, sıklıkla testosteron hormonunun düzeyindeki dalgalanmalardan kaynaklanır.



Çok fazla kilolu olmak da jinekomastinin yaygın bir sebebidir. Çünkü aşırı kilolu olmak, meme dokusunun büyümesine neden olabilen östrojen seviyelerini arttırabilir.

Jinekomastinin diğer nedenleri:

Alkol tüketimi,



Vücut geliştirme amacıyla kullanılan ilaçların yan etkisi,



Hormonal değişimler,



Tiroid bezi hastalıkları,



Böbrek üstü bezi tümörleri,



Bazı kanser türleri (karaciğer ve akciğer),



Karaciğer sirozu,



Antidepresan ve uyuştucu maddelerin uzun süreli kullanımı,



Testesteron azlığına bağlı gelişen sağlık sorunları.