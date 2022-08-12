Johnson & Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak

ABD'li Johnson Johnson firması 2023'te bebek pudrasının satışını durduracağını duyurdu. Firma 2018'de bebek pudrası yüzünden 4.7 milyar dolar tazminata mahkum edilmişti.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.08.2022 - 12:52

Johnson Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak

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ABD'li Johnson & Johnson firması, ürettiği bebek pudralarında kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle açılan davaların ardından 2023 yılında pudranın satışının durdurulacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tamamen mısır nişastası bazlı bir bebek pudrası portföyüne geçiş için ticari bir karar aldık" denildi.

Şiret, bebek pudralarının bilinen bir kanserojen olan asbest içerdiği nedeniyle tüketicilerden 38 bin davayla karşı karşıya kalmıştı. 2018'de Missouri Eyaleti'nde görülen davada talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı sebebiyle 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Ekim ayında yan kuruluşu LTL Management'ı devreden şirket, bekleyen davaları durdurmuştu.

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