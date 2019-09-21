Erzincan'da böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan Gülabi Esen (41), 15 yıl önce böbrek nakli için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine başvurdu.



Bu süre içinde 15 kez kadavradan böbrek çıkmasına rağmen uyumlu olmadığı için böbrek nakli yapılamayan Esen, umudunu kaybetmedi.



Merkezden 12 gün önce gelen haberle sevinen Esen, Iğdır'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen böbrek bulunduğu haberini aldı.



SAĞLIĞINA KAVUŞTU, DİYALİZDEN KURTULDU



Tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğu tespit edildi ve Esen ameliyata alındı.



Esen, ekiplerin böbreği başarıyla nakletmesiyle 16'ncı kez kadavradan yapılan bağış ile hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.



"BAĞIŞ YAPILINCA HAYAT KURTARILIYOR"



Esen, hastalığının yaşamını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, organ bağışı konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.



Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibine başarılı nakil gerçekleştirdiği için teşekkür eden Esen, "Organ bağışı güzel bir şey, keşke bütün vatandaşlar daha duyarlı olsa, gerçekten bağış yapılınca hayat kurtarılıyor. 15 yıl sabrettim, üzülmedim, umudum hep vardı. 16'ncı kez kadavra çıkınca Erzurum'a çağrıldım. Tahliller de uygun olunca nakil oldum ve hem diyalizden kurtuldum hem de sağlığıma kavuştum. Allah organ bağışlayanlardan razı olsun." diye konuştu.



Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu anlattı. Öztürk, organ bağışının önemine değinerek, ülke genelinde çok sayıda kişinin nakil için beklediğini ve herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.



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