Kadavra diseksiyonu, günümüzde tıp eğitiminde kulanılanı bir yöntem ve genellikle birinci sınıf tıp öğrencileri, insan bedenini kadavra üzerinde öğreniyor.



Ancak Medimagazin'in haberine göre, bu yıl ABD’de birkaç tıp fakültesi anatomi müfredatını kadavra olmadan yapacak. Bunun yerine öğrenciler, insan vücudunu sanal gerçeklikte üç boyutlu kullanarak, organların fiziksel kopyalarını ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi gerçek hasta tıbbi görüntüleriyle birleştirecek.



Program geliştiricileri, geleneksel uygulamaların bazı sınırlamaları olduğunu ve bunun teknoloji yardımıyla aşılacağını umuyor. Kadavraları parçalamanın uzun zaman aldığını, bazı dokulara erişimin kadavra üzerinde zor olduğunu ve kadavra organlarının formaldehitle korunmasıyla gerçek vücut parçalarıyla uyuşmayacağı, kadavra eğitimiyle ilgili temel eleştiriler arasında yer alıyor.



“KADAVRASIZ ANATOMİ EĞİTİMİNİN DE SAKINCALARI VAR”



Anatomi eğitiminin Rönesans'tan bu yana hiç değişmediğini belirten Cleveland Clinic Lerner Tıp Fakültesinden James Young, kadavraların günümüzde endoskopi yardımıyla gözlenen iç organlara çok benzemediğini söylüyor.



Ancak kadavrasız anatomi eğitiminin de sakıncaları olduğunu belirten yetkililer özellikle kadavrasız eğitimde üç boyutlu derinlik hissinin öğrenciler tarafından kazanılamaması konusunda endişelerini dile getiriyor.



Scientific American’a konuşan Young, “Bir paradigma değişiminin başlangıcındayız, bunun hakkında soru yok. Bu değişim birkaç yıl sürecek. Fakat bana sorarsanız anatomi eğitimi on yıl içinde nasıl yapılacak? Kadavralarla yapılmayacak. Bu benim öngörüm” diyor.