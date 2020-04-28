Kadınlar corona virüste 3 adım önde

Tüm dünyadaki veriler yeni tip corona virüsün erkekleri kadınlardan daha çok etkilediğini gösteriyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 70'e yakını erkek. Peki kadınlar, neden corona virüse karşı daha erkeklere göre daha dayanıklı?

Georgia Üniversitesinde moleküler tıp ve immünoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Karpuzoğlu, yapılan araştırmalarda kadınların yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı daha dirençli olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Kadınların erkeklere göre daha dirençli olmasının hormonal ve genetik avantajlarından kaynaklandığını belirten Karpuzoğlu, "Kadınlardaki östrojen hormonu bağışıklık sistemini "mükemmel" şekilde denetliyor. Çünkü kadınların güçlü olması lazım. Doğum yapacaklar, bebeği büyütecekler ve onun gelişmesine yardım edecekler onun için kadınların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor" dedi.

Dr. Karpuzoğlu, video konferans üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'de, bağışıklık sistemi üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. Yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde bağışıklık sisteminin önemli hale geldiğini hatırlatan Karpuzoğlu, özellikle salgın döneminde besin değeri düşük gıdalardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

GÜVENİLİR GIDA ÖNERİSİ

Mümkün olduğunca organik, temiz ve güvenilir besinleri tüketmek gerektiğini anlatan Karpuzoğlu, "Toplayabildiğiniz, yetiştirebildiğiniz ve avlayabildiğiniz besinleri yiyin. Bu 3 kurala uyduğunuz sürece bağışıklık sisteminiz daha güçlü olur" dedi.

KADINLAR 3 ADIM ÖNDE

Yapılan araştırmalarda kadınların Covid-19'a karşı daha dirençli olduğunun ortaya çıktığını belirten Karpuzoğlu, şöyle devam etti:

"ABD'deki son sayımlarda Covid-19 oranı kadınlarda erkeklere göre iki kat daha düşük çıktı. Bazı Avrupa ülkelerinde ölümlerin yüzde 70'i erkek... Kadınlar, erkeklere göre daha fazla antikor üretiyor. Kadınların erkeklere karşı daha dirençli olması, hormonal ve genetik avantajlarından kaynaklanıyor. Örneğin, östrojen hormonu her doku ve her organ sistemini farklı etkiliyor. Bu hormon erkeklerde çok az var. Kadınlardaki östrojen bağışıklık sistemini mükemmel bir şekilde denetliyor ve regüle ediyor. Çünkü kadınların güçlü olması lazım. Doğum yapacaklar, bebeği büyütecekler ve onun gelişmesine yardım edecekler onun için kadınların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Östrojen daha güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıyor."

X KROMOZOMU ETKİSİ

Kadınlarda 2 "x" kromozomu bulunduğunu aktaran Karpuzoğlu, bunun da Covid-19'da önemli bir fark olduğuna işaret etti. Erkeklerde ise bir "x" ve bir de "y" kromozomu bulunduğunu belirten Karpuzoğlu, "Coronavirüsü hisseden ve bizim hücrelerimizin üzerinde bulunan ACE2 proteini var. Virüsün üzerinde bulunan 'spike' proteini ACE2'yi görüyor ve bağlanıyor. Daha sonra virüs hücrenin içine giriyor. Bunu kilit mekanizması olarak düşünün. Bu kilit açılması gereken nokta bazen virüsün üzerindeki spike proteinine muhteşem uyuyor. Bu 'x' kromozomunda ACE2 proteinini kodlanma yeri var. Diyelim ki bu birinci x kromozomu virüsün spike proteinin yüzde 100 oturacağı bir ACE2 proteini üretti. İkinci kromozom ACE2'yi öyle bir üretti ki virüs gelse de giremiyor. Bu durumda kadının virüse enfekte olabilme yüzdesi yüzde 50 düşüyor" değerlendirmelerini yaptı.

ÇİFTE KORUMA

Dr. Karpuzoğlu, x kromozomunda bağışıklık sistemini idare eden genlerin olduğunu kaydetti. Karpuzoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlardaki 2 adet olan 'x' kromozomu çifte koruma sağlıyor. Bağışıklıkta en önemli oyunculardan biri olan CD4 pozitif hücreleri de kadınlarda daha fazla. Bu enfekte edici virüslere karşı işlerini kolaylaştırıyor. Hücrelerin verdiği tepki de daha farklı. Kadınlar erkeklere göre daha çok antikor üretiyorlar. Bu gençken de öyle 65 yaş üstü de öyle. Erkeklerde 65 yaş üstünde antikor üretiminin azaldığını gösteren bilimsel makaleler var."

Karpuzoğlu, yaşlı erkeklerde kadınlara göre yüksek oranda obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları görüldüğünü kaydetti.

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