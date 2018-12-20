Kafa travmaları genellikle trafik kazalarında görülmekle birlikte, daha erken dönemde yürümeye yeni başlayan ya da hareketli çocuklarda düşmeye bağlı olarak yaşanabiliyor. Çocukluk çağında yaşanan kafa travmalarının büyük bir çoğunluğu ciddi sağlık sorunlara neden olmuyor ancak yine de anne babaların travmanın ardından yaşanan belirtileri bilmesi ve buna göre hareket etmesi önemli.



Hafif kafa travması sınıfında değerlendirilen, erişkin veya çocuk hastalarda taburculuktan birkaç gün sonrasına kadar;



Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı, bayılma, anlama ve konuşma problemi.

Uyanık olunması beklenen saatlerde bebeğin uyuklaması.

Burun veya kulaktan saydam sıvı ya da kan gelmesi.

Bas ağrısı yakınması.

5-6 kez fışkırır tarzda kusma.

Denge kaybı veya yürümede problem.

Bulanık, çift görme veya ani görme kaybı.

Her iki kolda veya bacakta güçsüzlük.

Epilepsi yani sara nöbeti veya kasılmalar.

Bebeklerde etrafa ilginin azalması, emme veya yeme bozukluğu görüldüğünde en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı.



Bebek ve çocuklar kendi durumunu ifade edemeyeceği için gözlem süresinin daha uzun olması ve yakın takibin gerekli olduğunu belirten Memorial Ataşehir ve Şişli Hastaneleri Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Mustafa Önöz, kafa travmalarının yarattığı etkinin belirlenmesinde tomografinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, “Ancak hafif travmalarda genellikle bu tetkik gerekli olmamaktadır. Bu konuda doktorun tavsiyeleri önemlidir. Kafa travmalarından sonra yaşanan ağrının giderilmesi için ağrı kesiciler kullanılabilmektedir. Ağrı kesici kullanılacaksa, doktorun önerdiği ağrı kesicilerin alınması gerekmektedir” dedi.



KAFA TRAVMALARINDA YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYAN 10 ÖNERİ



1. Kafa travmasının ardından çocuk mümkün olduğu kadar az hareket ettirilmelidir.

2. Kafada travmaya ait şişlik ya da açık yara olup olmadığı kontrol edilmelidir.

3. Travma sonrası ciltte kanamaya neden olan bir yara ya da kesi varsa steril bir gazlı bez veya temiz tampon uygulanarak kanama durdurulmadır.

4. Yara sadece su ile yıkanmalıdır.

5. Travmanın olduğu bölgeye soğuk uygulaması morarmayı giderebileceği gibi şişliğin artmasını da önlemektedir.

6. İlk birkaç tıbbi yardıma ulaşabileceğiniz bir bölgede bulunulmalıdır.

7. Çocuğun bir süre dinlendirilmesi ve stresten uzak durması sağlanmalıdır.

8. İlk 24 saat içinde kendiliğinden ve fışkırır tarzda kusmalar yaşanırsa en kısa sürede donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

9. Şikayeti olmayan çocuklarda normal beslenme ve uyku düzenine devam edilip 2 saat arayla çocuktaki belirtiler kontrol edilmelidir. Uyuyorsa uyandırılıp, konuşmasına ve uyanıklığına bakılmalıdır.

10. Kanama bozukluğu gibi sistemik bilinen bir rahatsızlığı olan çocuklar hiçbir belirtiye bakılmaksızın kısa sürede bir uzmana gösterilmelidir.