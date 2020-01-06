Kahramanmaraş'ta sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Olay, 5 Ocak 2020 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümünün MR odasında meydana geldi. İddiaya göre hasta yakını V. G., acil servise getirdiği eşi Ü.G. için doktorun MR istemesi üzerine radyoloji bölümüne gitti. Burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci'nin randevulu hastaları aldığını, eşine ise müsait zamanda MR çekileceğini söylemesi üzerine V. G'nin İğci'ye tekme tokat saldırdığı ileri sürüldü. V.G., polisler tarafından gözaltına alındı. Elmacık kemiğinde kırık olduğu belirtilen İğci de genel cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı, sağlık teknikerine 10 gün iş göremez raporu verildi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan olaydan sonra yaşanılanların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlileri radyoloji bölümüne koşuyor, ardından da V. G. ve eşi Ü.G. güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrılıyor. V. G.'nin ardından da Serhat İğci yüzünü tutarak radyoloji bölümünden çıkıyor.



Serhat İğci'yi darp ettiği belirtilen V. G. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen V. G., tutuklanarak cezaevine konuldu.



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