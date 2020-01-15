'Kahvaltıyı iptal edelim' diyen Doktor Öz uzmanları ikiye böldü

Doktor Mehmet Öz, ünlü şair Cemal Süreya'nın dizelerini süsleyen ve mutluluk getirdiğine inandığı kahvaltıyla ilgili ezber bozan bir açıklamada bulundu. Öz, yıllardır beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu savunan sözlerine karşı çıktı ve TMZ dergisine verdiği röportajda, "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı. Bu inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmadı" dedi. Öz'e göre en akıllıca şey kahvaltıyı iptal etmek ve ilk öğünü gerçekten açken yemek.



Öz'ün sözleri diyetisyen ve doktorları ikiye ayırdı.



Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlardan Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı), "

"'KAHVALTI GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜDÜR' LAFI KAMPANYA"



Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve damar cerrahisi uzmanı):. Kahvaltı günün en önemli öğünü değil, bir şehir efsanesi. 'Kahvaltı yasaklansın' demiyoruz tabii ki, bu kadar katı olmaya gerek yok. Ancak günün ilk öğününü 12.00'de yemek ondan sonra da saat 20.00'den sonra bir şey yememek metabolizma sağlığı açısından önemli. 1950'li yıllara kadar üç öğün yemek yoktu, ara öğün hiç yoktu. Dünya savaşlarının ardından bolluk ve refah dönemi başlayınca gıda sanayisi insanlara daha çok ürün satabilmek daha çok öğün mantığını aşıladı. ‘Kahvaltı günün en önemli öğünüdür', ABD'de mısır gevreği üreten bir firmanın reklam kampanyasından çıkma bir söz.

"VÜCUDUN YAKITIDIR"



Dr. Ayça Kaya (İç hastalıkları uzmanı): Mehmet Öz'ün sözleri ABD için geçerli bir görüş olabilir ancak Türkiye'de geçerli değil. Çünkü ABD'de ki kahvaltı tabakları çok büyük. Omletler 12 yumurtayla yapılıyor, şeker şuruplu pancake'ler, mısır gevrekleriyle kahvaltı ediyorlar. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Doğru besin içerikleri olan yiyeceklerden seçilir, yenirse kahvaltı vücuda çok faydalıdır. Bir kişi akşam yemeğini hafif yemiş sabah aç karna uyanıyorsa o kişi doğru besleniyordur. Vücut kahvaltıya ihtiyaç duymalı. Ancak gece yatana kadar beslenirsek sabah insanın canı bir şey istemez ve tabii ki tok karna bir şeyler yemek şart değil.

"YAŞAM TARZİ BELİRLER"



Ece Köprülü (Diyetisyen): Ben kişilerin yaşam tarzına uygun beslenmesini destekleyen ve danışanlarıma bunu tavsiye eden biriyim. Bir kişi sabah erken saatlerde kalkıp çalışmıyorsa ve aktif olduğu saatler farklıysa bu kişiye tabii ki zorla kahvaltı yapın diyemeyiz. Ancak yemek başlangıç ve bitiş saatini de ona göre uygularız. Ancak yaşam saatleri kahvaltıya uygun olan bir kişinin mutlaka kahvaltı etmesi gerektiğini düşünüyorum. Vücut sabah 6.30'dan akşam 19.30'a kadar aktif olarak çalışıyor. 16.30'dan sonra vücut metabolizmamız yavaşlıyor. O yüzden 19.00-20.00 saatlerinden sonra çok fazla yemek yememeyi tavsiye ediyorum. Mehmet Öz'ün kahvaltı görüşüne katılmıyorum.

"GELİŞME ÇAĞINDA MUTLAKA ŞART"



Pınar Uçan Argun (Uzman diyetisyen): 'Kahvaltı kaldırılsın' gibi bir söylem dünyanın geneline söylenemez. Gelişme çağında olanlar, hamile olanlar, şeker hastası potansiyeli olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı. Kahvaltı güne hem zinde başlamamızı sağlar hem protein aldığımız için metabolizmamızı hızlandırır, bağışıklımızı kuvvetlendirir. Mevsimine göre çiğ sebzeler, peynir, açık çay bunların tümü vücut için faydalı. Açık çay içerdiği düşük orandaki kafeinle bağırsaklar için avantaj sağlar. Son dönemlerde iki öğün beslenme modelinin bu kadar popülerleşmesinin tek sebebi zayıflatması. Ancak bir şey zayıflatıyor diye doğru diyemeyiz. Ara öğün yapmak da kişiden kişiye değişir.

"ATALARIMIZ DA SABAH KALKAR KALKMAZ YEMEK YEMEZDİ"

Kahvaltıyla ilgili sözlerine açıklık getiren Dr. Mehmet Öz ise Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey‘e şu önerileri sıraladı:



-Aralıklı oruç sistemi artık bütün hekimler tarafından öneriliyor. Hem kilo kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor.



-Atalarımız da sabah kalkar kalkmaz yemek yemezdi. Yemek yemeden önce hareket ettiginiz zaman kaslar daha iyi çalışıyor. Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00'de uyanıyorsanız



-11.00'de yiyin diyorum. Akşam da 19.00'dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin.



-Akşamdan sabaha kadar 12 saat yemek yemeyince hormonlar dengeyi buluyor ve böylece insan kalkar kalkmaz yemek istemiyor.



-Hekimler senelerce tam tersini söylediler ama bu, 100 sene önce başlayan, büyük şirketlerin reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum.



-Ben de kahvaltı etmeyi severim ama geç yerim.

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