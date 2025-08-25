Kahvenin, antibiyotiğin etkisini azaltabileceği keşfedildi

Yeni bir araştırmaya göre günlük bir fincan kahve içmek, bazı antibiyotiklerin etkisini zayıflatıyor olabilir.



Uluslararası bir ekip, Escherichia coli (E. coli) bakterisinin kafeine verdiği tepkiyi inceleyerek antibiyotiklere karşı nasıl değişiklik gösterdiğini analiz etti.



Çalışmada 94 farklı kimyasal madde test edildi. Bunların yaklaşık üçte biri, bakteri hücrelerine girip çıkan maddeleri düzenleyen genlerin faaliyetini etkiledi. Ancak en dikkat çekici sonuç kafeinden geldi. Kafein, E. coli’nin özellikle siprofloksasin gibi bazı antibiyotikleri daha düşük düzeyde emmesine yol açtı.



DÜŞÜK SEVİYELİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ



Araştırmacılar, bu etkinin “düşük seviyeli antibiyotik direnci” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu durum, bakterilerin doğrudan direnç kazanmasından farklı olarak, genlerin işleyişindeki ince değişiklikler yoluyla ortaya çıkıyor.



E. coli’nin, çevresine uyum sağlayarak hayatta kalma şansını artırdığı bilinse de, bu süreçte hangi biyolojik mekanizmaların rol oynadığı henüz tam olarak çözülebilmiş değil.



Analizler, Rob adlı bir proteinin bakteri hücre zarından giriş-çıkışları kontrol etmede beklenenden çok daha önemli bir rol üstlendiğini de ortaya koydu. Kafein, bu gen düzenleyiciyi tetikleyerek bir dizi taşıyıcı proteinde değişikliğe yol açıyor ve antibiyotiklerin hücre içine girişini azaltıyor.



HER BAKTERİDE GEÇERLİ DEĞİL



Bilim insanları bu etkinin laboratuvar ortamında gözlemlendiğini, insanlarda ne ölçüde geçerli olduğunun ve kahvenin ne kadar tüketilmesi gerektiğinin henüz net olmadığını vurguluyor.



İlginç bir başka bulgu ise, kafeinin bu etkiyi Salmonella enterica üzerinde göstermemesi; yani durumun her bakteri türünde geçerli olmaması.



Araştırmacılar, antibiyotik tedavisinin etkinliğini artırmak için bu düşük seviyeli direnç mekanizmalarının anlaşılmasının kritik olduğunu belirtiyor.



Çalışma PLOS Biology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.