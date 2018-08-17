Yaz sıcaklarında sağlıklı kalmak için vücudun sıcağa mümkün olduğu kadar doğrudan maruz kalmaması çok önemli. Vücut sıcaklığının çok yükselmesinin hayati önem taşıyan enzimlerin çalışmasında aksamalara neden olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Turfan, yaz sıcaklarının ve nemin kalbe etkilerine dikkat çekti.



“Vücut için önemli enzimlerin reaksiyonları vücut sıcaklığında hızlıdır. Sıcaklık arttığı zaman vücut için hayati olan enzimlerin yapısını bozmaktadır. Çünkü enzimler protein yapısında olduğundan yüksek sıcaklığa dayanamamaktadır. Bu da kalp problemlerini tetiklemektedir” diyen Dr. Turfan, fazla ısının kalbin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan iki yolu bulunduğunu söyledi, o yolları şöyle anlattı:



Radyasyon yani yayılma: Yokuş aşağı akan su gibi, ısı da sıcak alanlardan soğuk olanlara doğru hareket etmektedir. Etrafınızdaki hava, vücut ısısından daha soğuk olduğu sürece, ısı havaya yayılmaktadır. Ancak hava sıcaklığı vücut sıcaklığına ulaştığında bu denge bozulmaktadır. Radyasyon kan akışını yeniden yönlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden daha fazla miktarda kan deriye gitmektedir. Bu, kalbin daha hızlı atmasına ve daha kuvvetli kan pompalanmasına sebep olmaktadır.



Buharlaşma: Cildinizden buharlaşan ter, ısıyı uzaklaştırmaktadır ancak nemin yüzde 75’in üzerine çıkmasıyla buharlaşma ile ısı kaybı da zorlaşmaktadır. Bu da kardiyovasküler sistemi zorlamaktadır. Sıcak ve nemli havada ter, vücuttan daha fazla ısıyı çekmekle birlikte vücut için gereken sodyum, potasyum ve diğer minerallerin kaybolmasına neden olmaktadır.



50 YAŞ ÜSTÜNDEYSENİZ DAHA DİKKATLİ OLUN



Sağlıklı insanlar, yeterli sıvı alarak, sıcaktan korunarak sıcak ve nemli havanın olumsuz etkilerinden korunabildiklerini aktaran Kardiyoloji Uzmanı, “Ancak kalp hastaları yaz sıcaklarında çok daha dikkatli olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, alınan ilaçların etki ve yan etki güçlerini de değiştirmektedir. Bunun yanında 50 yaş üstündeki ve obezite sorunu olan bireylerin kalbi de yaz sıcağından olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi.



DOKTORUNUZ İLAÇLARINIZIN DOZUNU YENİDEN AYARLAMALI



Yaz döneminde göğüs ağrısı çeken hastalarda kalbin iş yükünün artmasından dolayı kalp krizi gelişebildiğine dikkat çeken Turfan, “Kalp yetmezliği bulunanlarda kış aylarında yapılan sıvı kısıtlaması yazın da devam ederse tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine, bayılmaya ve hatta böbrek yetmezliğine ulaşan tabloları ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastaların kullandığı idrar söktürücü hapların dozları, kişinin durumuna göre yeniden ayarlanmalıdır” uyarısında bulundu.



YÜZERKEN YALNIZ OLMAYIN



“Kalp hastasıysanız ve evinizin dışında işiniz varsa ya da tatile gidecekseniz herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için öncelikle çeşitli önlemler almanız ve olabilecek herhangi bir olumsuz durumda size yardımcı olacak birisi olması gerekir” diyen Doç. Dr. Murat Turfan, sıcaktan korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle aktardı:



· Güneşli havalar yüksek risk oluşturduğundan mümkünse saat 15.00’ten önce dışarı çıkmayın.

· Dışarı çıkmak zorundaysanız yanınızda mutlaka birisini alın.

· Hava alan, rahat ayakkabılar ve terlemeyi önleyici çorapları tercih edin.

· Hava alan veya terletmeyen kumaştan, hafif ve açık renkli giysileri tercih edin.

· Şapka ve güneş gözlüğü ile güneş koruyucu kremler kullanın.

· Soğuk çorbalar, salatalar ve meyve gibi hafif yiyeceklere ağırlık verin.

· Yeterli miktarda sıvı alın.

· Egzersiz öncesi ve sonrasında birkaç bardak su için, mola vererek egzersiz yapın.

· Kafeinli ve alkollü içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun.

· Boyunuzu geçen suda yüzmeyin ve yalnız olmayın.

· Kalp hastasıysanız egzersizlerinize ara vermek yerine, hekiminizle yeniden planlayarak devam edin."



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