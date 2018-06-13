Aşırı sıcak ve nemli havalar kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için oldukça tehlikeli bir durum oluşturabilir. Bu nedenle hem kalp-damar hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişilerin hem de sağlıklı bireylerin sağlık sorunları yaşamamaları için aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması önemli. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Fatih Güneş, özellikle kalp-damar hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini söyledi ve sıcak havalarda alınacak önlemlere ilişkin şunları söyledi:



“Damarlarda bulunan sıvı hacminin azalması, kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının ile kalp yetersizliğine sebep olabilir. Sıcak azalmasına neden olur. Bu durum özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı alınmadığı takdirde böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Vücut bunu dengelemek için böbrek ve böbreküstü bezlerinden maddeler salgılar, bu durum da damarların büzüşmesine, kalp hızının değişmesine ve ani tansiyon yükselmeleri havalarda bireylerde görülen aşırı sıvı ve elektrolit kaybı kan basıncını aşırı düşmesine, hayati organlarda kan akımında azalmaya ve bayılmalara yol açabilir.



STENT TAKILAN VEYA AMELİYAT OLANLAR RİSK ALTINDA



Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık görülür. Bunun en önemli nedeni vücuttan tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte yeterli sıvı alınmaması sonucunda meydana gelen kanın pıhtılaşma eğiliminde artış olmasıdır. Özellikle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da by-pass ameliyatı olmuş kalp hastaları için daha dikkatli olmalıdır. Aynı şekilde ritim bozukluğu olan veya ritim bozukluğuna yatkınlığı olan bireylerde elektrolit dengesizliğine bağlı aritmiler (kalp atışı değişiklikleri) gelişebilir. Bu durum yaşlı bireylerde ve diyabet ve böbrek hastalığı gibi ilave hastalıkları olanlarda daha da belirgin olabilir.



İLAÇLARIN DA MEVSİMİ VAR!



Sıcak havalarda diğer önemli hasta grubu hipertansiyonu olan ve ilaç kullananlardır. Bu hastalarda yetersiz sıvı alınması ani tansiyon düşmelerine ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir. Tansiyon düşürücü ilaç olarak diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar da su ve elektrolit kaybına neden olur. Dolayısıyla yaz aylarında diüretik (hipertansiyon ilaçları) kullanan hastalarda su ve elektrolit kaybı aşırıya kaçabilir. Bu da dolaşımı olumsuz etkileyeceğinden vücut ısısının korunmasını zorlaştırır. Diğer yandan ilaç olarak kalsiyum kanal blokeri kullanan bazı hastalarda bacak ve ayak bileklerinde gözlenebilen şişliklerde artış olabilir. Bu hastalarda tuz kısıtlanmasına biraz daha önem gösterilmelidir. Beta bloker adı verilen ve kalbin hızlanması ile güçlü kasılmasını baskılayan ilaçlar da dolaşım sistemi üzerindeki etkileri nedeni ile vücuttaki ısı ayarını bozabilir. Bu nedenle yüksek tansiyonu bulunan hastaların yaz aylarında herhangi bir sorun yaşamaması için doktoruna danışması, ilaçlarının yaz dönemi için yeniden düzenlenmesi gerekebilir."



YAZI SAĞLIKLI GEÇİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



Dr. Güneş, yaz aylarını sağlıklı geçirebilmek için alınabilecek tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:



-Kıyafet seçimi mevsime uygun olmalı, açık renkli, rahat ve bol, hava geçirgenliği olan ve terlemeyi arttırmayan giysiler tercih edilmelidir.

- Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketimine özen gösterilmeli, gün içerisinde susamadan su içilmelidir.

- Soda ve maden suyunun kontrolsüz tüketimi tansiyonu yükselteceği gibi kalp yetersizliği bulgularının da ortaya çıkmasına ya da ağırlaşmasına neden olabileceğinden tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

- Sigara, alkol ve kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

- Ağır, yağlı ve bol kalorili yemekler yerine hafif, lif içeriği yüksek sebze ve meyveden zengin yiyecekler tercih edilmelidir.

- Az ve sık aralıklarla beslenilmeli, bir öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

- Güneş ışınlarının dik geldiği özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca açık havada dolaşılmamalıdır.

- Gün içerisinde serinleme amacıyla kısa süreli duşlar alınabilir. Ancak aşırı sıcakta kalındığında doğrudan soğuk su ile duş yapılmamalıdır.

- Kalp hastalarının yaz mevsiminde de egzersiz yapması gerekeceğinden serin saatlerde ve açık havada egzersize özen gösterilmeli, ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

- Klima kullanımına dikkat edilmeli, ortam ısısının 21-23 derece olması sağlanmalı, sıcaklıkların çok yüksek olduğu zamanlarda eve girer girmez klima karşısında oturulmamalıdır.

- Hipertansiyon ilaçları ve kalp yetersizliği amacıyla kullanılan ilaçların doktor kontrolünde yaz mevsimine göre düzenlenmesi sağlanmalı ve tuz tüketimi konusunda bilgi alınmalıdır.

- Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı veya baş dönmesi, aşırı terleme ya da soğuk terleme, aşırı yorgunluk, sık soluk alma ihtiyacı, bulantı-kusma vb. belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurulmalıdır.



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