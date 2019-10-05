Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Vedii Süha Özcan, 2017 yılında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü, kalp krizi teşhisi konuldu.



Özcan'a yapılan anjiyoda kalp damarlarında bir sorun olmadığını belirleyen doktorlar, verdikleri ilaçların ardından Özcan'ı hastaneden taburcu etti.



Özcan, 3 ay önce yine şiddetli bir göğüs ağrısıyla yakınları tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, yapılan ikinci anjiyoda da tüm kalp damarları açık çıkan Özcan'ın durumu karşısında şaşırdı.



Doktorlar, Özcan'ın akciğerlerinde bir kitle olduğunu düşünerek onu İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk etti.



Tetkiklerde 8 santimetrelik bir kitlenin, Özcan'ın yemek borusunda bir kese oluşturup kalbine baskı yaptığı, şiddetli kalp ağrılarının nedeninin bundan kaynaklandığı tespit edildi.



KİTLE BAŞARILI OPERASYONLA ÇIKARILDI



İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er tarafından ameliyata alınan Özcan'ın, kalbine yakın bölgedeki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.



"KALP İLAÇLARINI İÇMEYİ BIRAKTIM"



Vedii Süha Özcan, "Ameliyattan çıktığım günden bu yana yeniden hayata başladım. Sağlığım çok iyi. Artık rahat rahat her şeyi yiyorum. Yemek yerken tıkanmıyorum. En önemlisi de artık kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım" dedi.