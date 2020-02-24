Kalp nakli ile sağlığına kavuştu, organlarını bağışladı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 gün önce, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin kalbi ile hayata tutunan Necip Fazıl Çetin, eşi Elife Çetin ile birlikte organ bağışı formu doldurdu. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet eden Çetin, "İnsan kendi başına gelmeyince önemsemiyor. Nakil olduktan sonra organ bağışının önemini, bağışın yeni bir can ve yeni bir umut olduğunu anlamış oldum" dedi.

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 16:21

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6 ay önce grip şikayetiyle gittiği hastanede kalp hastası olduğunu öğrendiğini ve kalp nakli yapılması gerektiğini duyduğunda büyük şok yaşadığını anlatan Necip Fazıl Çetin, sonraki süreçte donör beklemeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Antalya'dan telefonla aradılar. Uygun donör çıktığını ve hemen gelmemi söylediler. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlanmasıyla kalp nakli oldum. Kalp rahatsızlığım çıkmadan önce organ bağışı konusunda bilgi sahibi değildim. Gazetede, televizyonda organ naklini duyuyordum. Fakat insan kendi başına gelmeyince önemsemiyor. Nakil olduktan sonra organ bağışının önemini, bağışın yeni bir can ve yeni bir umut olduğunu anlamış oldum. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Elife Çetin ise eşinin rahatsızlığı sonrası organ bağışının önemini anladıklarına işaret ederek, "Eşimin başına bu durum gelmeseydi organ bağışında bulunur muydum bilmiyorum ama şu an düşündüğümde ve yaşadıklarımızı göz önüne aldığımda bağışta bulunmak istedim. Bir kişiye can vermek, onun hayata tutunmasını sağlamak güzel bir duygu. Umarım organ bağışı bekleyen tüm hastalar sağlıklarına kavuşur" ifadelerini kullandı.

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