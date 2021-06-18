Kalp pili nedir? (Kalp pili hangi durumlarda takılır?)

Kalp pili, kalbin daha iyi çalışmasına ve kalpteki eksiklikleri gidererek kan pompalanmasına yarayan gelişmiş bir cihazdır.

Kalp pili birçok kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ve kalp hastalarının hayatını fazlasıyla kolaylaştıran bir yöntemdir.



KALP PİLİ HANGİ DURUMLARDA TAKILIR?

Kalp pilinin takılma nedenleri:



- Kalpte ritim bozukluğunu önlemek,



- Kalbin yavaşlamasını önlemek,



- Kalp hastalığı olanların ani ölüm yaşamasını engellemek.



Kalp pilleri, kalp hastalığı olan kişiler için bir kurtarıcıdır. Kalp pili, elektriksel iletim sistemindeki sorunlar nedeniyle yavaşlayan ve zayıf düşen kalbe destek olur.

KALP PİLİ NASIL TAKILIR?

Kalp pili takılacak olan kişiye lokal anestezi yapılır. Kalp pilleri, 1 veya 2 özel kablodan ve bataryadan oluşur. Hastanın köprücük kemiğinin altından bir kesik atılır ve kalbe giden toplardamara iğne ile girilir. Daha sonra cihaz deri altına dikkatli bir şekilde yerleştirilir ve deri kapatılır.

KALP PİLİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

- Geçici kalp pilleri



- Kalıcı kalp pilleri



- İmplante edilebilen kardiyoverter/defibrilatörler



- Kalp yetmezliği tedavisi amacıyla kullanılan kalp pilleri veya ICD'ler

VİRÜS KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR MU?

