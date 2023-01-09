Kamburluk (Kifoz) nedir? Neden olur, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

KİFOZ NEDİR?



Kifoz yalnızca küçük çocuklarda değil, yaşlılarda da tehlikeli bir hastalık. Skolyoz genellikle gerçek bir sağlık sorununa neden olmazken, daha az bilinmesine rağmen kifoz başlı başına hayati tehlike oluşturabiliyor.



Kifoz, omurganın öne eğrilmesi durumudur. Aslında omurga sırt bölgesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir görünümdedir. Sırttaki öne eğikliğin normalin üzerine çıkması (50-60 dereceden fazla olması) ya da beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkar.

KİFOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Kifoz, kişilerde omuzların yuvarlak olması ve kamburluk dışında ağrı gibi belirtilere genelde sebep olmaz.



Şiddetine göre az veya çok, aşağıdaki gibi kifoz belirtileri görülebilir:

-Sırt veya omuzda ağrı ve sertlik

-Bacaklarda sürekli olarak uyuşma ve zayıflar

-Aşırı yorgunluk

-Duruş bozukluğu

-Nefes darlığı veya solunum güçlüğü.

KİFOZ TÜRLERİ NELERDİR?



Birçok kifoz türü ve sebebi vardır. Çocukları ve ergenleri en çok etkileyen üç kifoz aşağıdaki gibi sıralanabilir.



-Postüral kifoz

-Scheuermann kifozu

-Doğuştan (Konjenital) kifoz.

KAMBURLUK (KİFOZ) TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Kifoz tedavisi, durumunuzun nedenine ve ciddiyetine bağlıdır.



İlaçlar

Doktorunuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilaç kullanımı önerebilir:



Ağrı kesiciler: Asetaminofen, ibuprofen veya naproksen sodyum gibi reçetesiz satılan ilaçlar yeterli değilse, reçeteyle daha güçlü ağrı kesici ilaçlar alınabilir.

Osteoporoz ilaçları: Kemik güçlendirici ilaçlar, kifozunuzu kötüleştirecek ek omurga kırıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, belirli kifoz türlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Doktorunuz şunları önerebilir:



Egzersizler: Germe egzersizleri, omurga esnekliğini artırmaya ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Korse: Scheuermann hastalığı olan çocuklar, kemikleri büyümeye devam ederken vücut korsesi takarak kifozun ilerlemesini durdurabilir.

Cerrahi ve diğer işlemler

Omurilik veya sinir köklerini sıkıştıran şiddetli kifoz için cerrahi önerilebilir. Spinal füzyon, eğrilik derecesini azaltmak için uygulanan en yaygın prosedürdür. Cerrah, omurların arasına kemik parçaları sokar ve daha sonra, omurga düzeltilmiş bir pozisyonda birlikte iyileşene kadar omurları metal çubuklar ve vidalarla birbirine sabitler.



İyi bir kemik yoğunluğunu korumanıza yardımcı olmak için doktorunuz şunları da önerebilir:



- Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir beslenme

- Tütünden ve sigara kullanımından kaçınmak

- Alkol tüketimini sınırlamak.