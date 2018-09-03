Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kanser konusunda farkındalık yaratmak için Nisan 2016 tarihinde hazırlanan kamu spotunda rol alan tiyatrocu Gülşen Madan, çekimler sırasında kanser olduğunu bilmiyordu. Birkaç ay sonra koltuk altında bir beze fark etti, ancak önemsemedi.



Bezenin büyümesi ve sertleşmesi üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biyopsi yapıldı. 30 Ocak 2017 tarihinde meme kanseri olduğunu öğrendi. 1,5 yıldır tedavi gören Madan, kanser hastalarıyla aynı odada kaldı onların da acılarına ve hayata tutunma çabalarına tanıklık etti.



Gülşen Madan, yaşadığı bu süreci, 'Canlanış' adını verdiği bir kısa filmde anlatacak. Ancak bunu yapabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor. Tedavisi nedeniyle tiyatro oyunculuğu yapamayan Madan, filmi çekebilmek için 50 bin liraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



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