Kangren nedir? Kangren belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

KANGREN NEDİR?



Kangren yunanca kökenli bir kelime olup yetersiz kanlanma ya da mekanik veya termal hasarın neden olduğu dokuda yumuşama, büzülme, kuruma ve kararma ile karakterize kayıptır. Bu kayıp hemen hemen tüm organlarda görülebilir. En sık görüldüğü doku ve organlar bacak, kol, apandis ve ince bağırsaktır. Halk arasında sıklıkla yanlış olarak gangren şeklinde isimlendirilir.



Kangren kısaca kanlanma bozukluğu sonucu ortaya çıkan doku ölümü şeklinde tanımlanabilir. Cilt baskın olarak etkilendiği için dışardan çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Kuru ya da yaş kangren şeklinde iki farklı formda ortaya çıkabilmektedir. Yaş kangren olarak adlandırılan türü, akıntılı bir bacak ülseri şeklinde de kendini gösterebilir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?



Başlangıçta deride kızarıklık, şişlik ve iltihaplanma ile kendini gösterir.

İltihap nedeniyle sıklıkla kötü kokulu bir akıntı vardır. Bu belirtilere genellikle şiddetli ağrı ve cilt bölgesinde yabancı cisim hissi ve his kaybı eşlik eder.



Yaş kangren ince, kırılgan bir deri ile çevrelenmiş siyah renkte bir çıban şeklinde tarif edilebilir. Bu tür tedavi edilmediği takdirde etkilenen bölgede şiddetli ağrı, halsizlik ve ateş ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen yaş kangren halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis ile sonuçlanabilir.



Kuru kangren geliştiğinde ayaklarda tüylü alanlar oluşur. Üst deri genellikle dokunulduğunda soğuk ve sert hissedilen bir nasır tarafından kaplanır. Hastalığın son aşamasında cilt koyu bir renge döner ve sonunda ölür. Başlangıçta hissedilen ağrının şiddeti hafifler ve etkilenen bölge felçli ve soğuk bir görünüm alır.



Ayaklarda olası kangren belirtileri soğuk ve renksiz ayaklar, ayak parmaklarında ölü hücresel alanların neden olduğu yaralar ve ciltte akıntılı ülserlerdir. Yaş kangren iltihap ve kaşıntıya neden olabilir, kuru kangrende kaşıntı genellikle daha şiddetlidir.

KANGREN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Kangren tedavisi, öncelikle nedenin tedavi edilmesi şeklinde uygulanır. Bunlar kan şekeri düzeyinin ayarlanması, normal kan lipit seviyeleri ve vücut ağırlığına ulaşılması, enfeksiyon varsa tedavisinin yapılması gibi uygulamaları içerir. Sigara ve alkol tüketimi yasaklanır. Kan basıncı yüksekse tedavisi yapılarak sağlıklı bir değerde tutulması gerekir.



Kangren veya diyabetik ayak sadece bu alanda eğitimli sağlık personeli tarafından tedavi edilmelidir. Nedene yönelik tedavinin yanı sora ölü doku parçaları cerrahi olarak çıkarılır. İlerlemiş vakalarda ayak parmaklarının, ayağın ya da tüm alt bacağın kesilmesi gerekebilir.