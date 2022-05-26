Kanser araştırmacıları Ankara'da toplanıyor

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı kapsamında Ankara’da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Dünyada kanser çalışmalarına hizmet veren önemli bilim insanları ilki düzenlenecek olan Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu’yla 3-4 Haziran tarihlerinde LÖSANTE Hastanesi’nde bir araya gelecek. İlk gün gerçekleşecek oturumlarda sağlık profesyonelleri ağırlanırken ikinci gün düzenlenecek oturumlara katılım herkese açık olacak. Aralarında farklı ülkelerden de gelen 15 uzmanın katılım sağlayacağı sempozyumda, lösemi, kanser, sağlıklı beslenme ve kansere yol açan etmenler anlatılacak.

Lösemi ve kanser tedavisi süreçleri, gelişen teknolojilerle ve erken teşhislerle tedavi imkânları, moral ve motivasyonu yüksek tutmanın kanserle savaşmada önemi gibi konuların üzerinde durulacak.

Ankara’da Dünya Çapında Bir Kanser Sempozyumu



Sempozyumun önemli bir amacı da Türkiye’de olduğu kadar dünyada da artış gösteren kansere dikkat çekmek ve kanserin önlenebilen bir hastalık olduğunu anlatmak. Dünyada önemli çalışmalar yaparak bu alana katkı sağlamış konuşmacılarla dinleyicileri bir araya getirmek.

Sempozyuma Milano-Bicocca Üniversitesi’nden Prof. Andrea Biondi, Duisburg-Essen Üniversitesi’nden Prof. Dirk Reinhardt, Wageningen Üniversitesi’nden Prof. Ellen Kampman, Yale Üniversitesi’nden Anees Chagpar gibi onkoloji, pediatri ve beslenme alanında uzmanlar katılacak. Türkiye’den ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Ömer Dizdar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Atilla Engin, Eczacılık Fakültesinden Prof. A. Başak Engin ve Hemşire Özlem Yurtal katılacak. Onursal Başkanlığını LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog- Onkolog Dr. Üstün Ezer ve Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun yaptığı, sempozyum başkanlığını ise Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi yürütecek.

Sempozyumda LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nden de Doç. Dr. Murat Karakahya, Doç. Dr. Fatma Buğdaycı Başal, Doç. Dr. İrem Bilgetekin, Uzman Dr. H. Arzu Yaşar ve Uzm. Dyt. Pınar Polat, Dyt. Büşra Özdal katılacak.



Kanser hayatın önemli bir gerçeği



Tüm dünyayı 2 yıldan uzun bir süredir etkisi altına alan salgın nedeniyle birçok alanda olduğu gibi bilimsel kongrelere de fiziksel olarak ara verilmiş, kimi çalışmalar sınırlı sayıda online gerçekleşmişti. COVİD- 19 hızlı ve agresif bir şekilde dünyayı etkisi altına alırken kanser de hızını kesmeden sinsice yayılarak hayatın önemli bir gerçeği olarak kalmaya devam etmekteydi. Kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanser tedavisinde başarı oranını yüzde 94’e çıkaran LÖSEV, salgın sonrası da bir kanaat önderi olarak çalışmalarına Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı’yla devam ediyor.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak ve sempozyuma kaydolmak için www.losevsymposium.org/ adresi ziyaret edilebilir.