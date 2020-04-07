Kanser, corona virüs riskini artırıyor

"Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla yazılı açıklama yapan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi, kanserin corona virüs (Kovid-19) enfeksiyonu riskini artıran hastalıklardan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



“Kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi, kök hücre nakli, immünoterapi gibi) gören veya yakın zamanda tedavisi bitmiş olan gerek erişkin gerek çocuk hastalar, bağışıklık sistemleri baskılandığından enfeksiyona duyarlıdır. Bu nedenle hem hastalar hem aileleri hem de sağlık çalışanları, başta el yıkama olmak üzere, kişisel korunma önlemlerine azami ölçüde dikkat etmelidir. Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personeli kişisel korunma önlemlerine uymalıdır. Kanser hastası çocukları takip ve tedavi süreçlerinde Kovid-19 enfeksiyonundan korumada, Sağlık Bakanlığının önerileri, ulusal ve uluslararası kılavuzlar güncel olarak takip edilmeli, bu önerilere göre hareket edilmelidir."



KANSER TEDAVİLERİ AKSATILMAMALI



"Çocukluk kanserlerinin birçoğu tedaviyle şifa bulabildiğinden, yeni tanı alan, aktif tedavi gören hastaların tedavilerinin devamı önerilir. Tedavisi bitmiş, düzenli izlemde olan hastaların yakınmaları yoksa hastane kontrolleri, sağlık ekibi ile konuşularak ertelenebilir." ifadelerini kullanan Kebudi, tüm bireylerin mecburi olmadıkça evde kalmalarının, el yıkama başta olmak üzere temizlik kurallarına dikkat etmelerinin, kişilerin birbirinden en az 1 metre uzakta durmalarının önerildiğini hatırlattı.







Kebudi, hastaların ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olduğunda, hastanenin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini aktararak, Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumların önerilerine uyulması gerektiğini belirtti.



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