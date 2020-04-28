Kanser, Covid-19'dan ölüm riskini 3 kat artırıyor

Washington Post gazetesindeki haberde, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğinin bugün yapılan yıllık toplantısında paylaştığı araştırmaya yer verildi.



ABD, Çin ve Singapurlu ortak bir grubun araştırmasında, salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki 14 hastanede, 105'i kanser 641 Covid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalara yer verildi.



Elde edilen sonuçlara göre, özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı halihazırda kanser olan Covid-19 hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.



Haberde, "Covid-19 vakalarında en yüksek komplikasyon ve ölüm riski, akciğer veya tüm vücuda yayılmış tümörleri olan hastalarda görülüyor." ifadesi kullanıldı.



KANSER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATARAK COVİD-19 ETKİSİNİ YÜKSELTİYOR



Araştırmada, akciğer kanseri, lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kanser türlerinin hastaların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu durumun kendi başına Covid-19 komplikasyonlarını artırma riski taşıdığına vurgu yapıldı.



Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan Amerikan Kanser Derneği Başkan Yardımcısı J. Leonard Lichtenfeld, "Bulgular, kanser hastalarının virüse karşı daha savunmasız olduğu ve enfeksiyon seyrinin daha kötü sonuçlarla neticelendiği yönünde duyduğumuz haberlerle örtüşüyor. Bununla birlikte kesin sonuçlar için binlerce hastanın daha incelenmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.



Amerikan Kanser Topluluğu'na göre, 2020'de ABD'de 1,8 milyondan fazla yeni kanser vakası ve 606 binden fazla insanın bu hastalıktan ölmesi bekleniyor.