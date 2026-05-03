Kanser hastası yapay zekaya inandı, doktora gidene kadar kabusu yaşadı

Kanser hastasının tahlil sonucunu yapay zeka yanlış yorumladı, doktora gidinceye kadar kabusu yaşadı.

Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor hayati önemdeki kanser tetkikleri de...

Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.

“YEDİ GÜN BOYUNCA SABAHLARA KADAR AĞLIYOR”

Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, meme kanseri olan bir hastasının pet sonucunu yapay zekaya gönderdiğini ve sonrasında günlerce ağladığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Bir meme kanserli hastamız evreleme pet'i yapıyoruz. Akciğerinde üç tane milimetrik nodül çıkıyor, ki Covid-19 döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu meme kanseri, bunlar metastaz olabilir olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara".

Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.

“YAPAY ZEKA İYİ BİR DOKTORDAN DAHA ZEKİ DEĞİL”

Prof. Dr. Bülent Karabulut, “Hastalara niye böyle yapıyorsunuz diyemem çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka insan zekasından öte değil ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yapay zeka iyi bir doktordan daha zeki değil.” sözleriyle uyarıda bulundu.