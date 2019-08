Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından hazırlanan 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklardan korunma Rehberi'nde, 2018 yılının küresel kanser istatistikleri de yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk ile Uzm. Dr. Fahad Ahmed tarafından hazırlanan “Kanserden Korunma" başlıklı rehberde, Dünya genelinde 2018 yılında 18.1 milyon kişinin kansere yakalandığı, her yıl 9.6 milyon kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

KADINLARDA İLK DÖRT



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, küresel ölçekte son 5 yılda kanser nedeniyle ölenlerin sayısı ise 43.8 milyon kişi oldu. Ancak bu tabloya rağmen, “Bugün en son tedavilerle tüm kanser türleri birlikte ele alındığında çocuk kanserlerinde tedavi başarıları yüzde 85'lere, erişkin kanserlerinde yüzde 70'lere ulaştı" denildi.



Rehberde yer alan istatistikler şöyle:



- 2018 yılı için dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserlerde ilk dört sirayı, akciğer, prostat, kalın barsak ve mide kanseri aldı. Kadınlarda ise ilk dört sırayı meme, kalın barsak, akciğer ve rahim ağzı kanseri aldı.



- 2018 yılında tüm dünyada kadınlarda görülen serviks kanseri 569 bin 847 olurken, 311 bin 365 kadın korunulabilir ve erken tanınabilir hastalıktan dolayı kaybedildi.



- Kansere bağlı tüm ölümlerin yüzde 20'si tütünden kaynaklandı. Sigara içenlerde akciğer kanseri görülme olasılığı sigara içmeyenlere göre 30 kat daha fazla.



- Helikobakteri ve enfeksiyonlar dünya çapında mide kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından ve enfeksiyonla ilişkili tüm kanserlerin yüzde 33'ünden sorumlu.



- İnsan papillomavirus (HPV) küresel olarak enfeksiyonla ilişkili tüm kanserlerin yüzde 28'ine neden oldu.



- Hepatit B virüsü” (HBV) veya hepatit C virüsü" (HCV) kaynaklı kronik enfeksiyonlar karaciğer kanserlerinin yüzde 75'inden sorumlu.



- Haftada 400, 500 gramdan fazla kırmızı et tüketmek kanser riski artiriyor. Dünya genelinde kansere bağlı ölümIerin yüzde 4'ü alkolden kaynaklanıyor. Dünya çapında erişkinlerin yüzde yüzde 31'i, DSÖ'nün her hafta 150 dakika fiziksel aktivite veya eşdeğeri aktivitenin yapılması tavsiyesine uymuyor.



200 BİN ÇOCUK

Prof. Dr. Tezer Kutluk, 0-14 yaş grubunda her yil, her 1 milyon çocukta 144 kanser vakası görüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Tezer Kutluk, "O-14 yaş grubuna gençleri de ekleyerek 0-19 yaşa genişlettiğimizde bu grupta her milyon çocuğun 152'sinde kanser türleri görülüyor. Daha anlaşılır söyleyecek olursak 'Dünya genelinde 0-14 Yaş grubunda her yıl 200 binden fazla çocuk kansere yakalanıyor' Çocuk ve gençler birlikte ele alındığında 0-19 yaş grubunda her yıl ortaya çıkan kanser sayısı 305 bin civarında. Türkiye'deki yıllık oran ise 3 bin çocuk civarında" bilgisini paylaşıyor.