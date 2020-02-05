Kanser olmamak için ameliyat oldu (Ailesinden 9 kadın kanserdi)

Emek Çelik Topaloğlu genetik bir test yaptırdı ve yüzde 85 kanser riski tespit edildi. Topaloğlu verdiği zor kararla kanser riskini azaltmak için göğüslerini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı.



Topaloğlu'nun ailesinde ise 9 kadının kanser öyküsü var. Annesini meme kanseri, teyzesini yumurtalık kanseri nedeniyle kaybetti. 6 kuzeni meme ya da yumurtalık kanseri tanısı aldı. Ablası ise hala yumurtalık kanseriyle mücadele ediyor.



Emek Çelik Topaloğlu, ailesindeki kanser sıklığı nedeniyle bir genetik test yaptırdı. Meme ya da yumurtalık kanserine yakalanma riski yüzde 85 çıktı. Topaloğlu, kanser riskini azaltmak için göğüslerini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı.

Topaloğlu ''Çok korkutucu geldi, ama genetik test sonucunu gördükten sonra hiç öyle bir lüksüm olmadığını anladım'' dedi.