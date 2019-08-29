İngiltere'de Francis Crick Enstitüsünde görevli bilim insanları, son teknoloji ürünü bir teknikle tümörün mikro çevresindeki dokuyu inceledi.



Bu sırada kanser hücresinin, çevresindeki sağlıklı hücreleri kök hücreye dönüştürerek büyüdüğü bulundu.





Enstitüde grup lideri Ilaria Malanchi, tekniğin, tümörün mikro çevresindeki değişimleri gözlemede eşsiz bir fırsat sunduğunu belirterek, bu bölgedeki sağlıklı hücrelerin kök hücre durumuna gerilediğini ve kanserin büyümesini desteklediklerini ortaya çıkardıklarını söyledi.



TEKNİK, AKCİĞERLERE SIÇRAMIŞ MEME KANSERİ OLAN FARELERDE KULLANILDI



Malanchi, "Kanser komşularını baştan çıkarıp bölgesini büyütecek hale dönüştürüyor. Bu tümörün büyümesi ve metastazıyla bağlantılı değişimleri daha iyi anlamamıza, hastalığı tedavide daha iyi stratejiler geliştirmemize yardım edecek" değerlendirmesinde bulundu.



Yeni tekniğin, komşu hücreler tarafından tutulan, hücrenin içine nüfuz eden floresan bir proteini serbest bırakmak üzere programlanmış kanser hücrelerini dayanak aldığı belirtildi. Teknik akciğerlere sıçramış meme kanseri olan farelerde kullanıldı.



Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.



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