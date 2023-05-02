Kanser teşhisinde yapay zeka dönemi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, habis tümör veya ur olarak da adlandırılan kanser hastalığı, dünya genelinde ikinci en sık ölüm nedeni.



Dünya genelinde 2020'de, 19 milyon 292 bin 789 kişiye kanser teşhisi konulurken, 9 milyon 958 bin 133 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.



Kanser hastalarında erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı olabiliyor.



İngiltere'de Kanser Araştırma Enstitüsü'nden uzmanların geliştirdiği yapay zeka aracı, bilgisayarlı tomografilerde görülen anormal büyümelerin kanser kaynaklı olup olmadığını tespit edebiliyor.



Lancet'in eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu algoritma, mevcut yöntemlerden daha verimli şekilde çalışıyor.



Royal Marsden'den Dr. Benjamin Hunter, gelecekte, bu yöntemin erken teşhisi kolaylaştırabileceğini ve erken müdahaleyle tedavide daha başarılı olunabileceğini açıkladı.