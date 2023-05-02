Kanser teşhisinde yapay zeka dönemi!

Hayatın birçok alanında kullanılan yapay zeka tıpta çığır açabilir. İngiltere'de bilim insanları kanseri doğru şekilde tanımlayabilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. Yapay zekanın mevcut yöntemlerden daha etkili ve verimli bir biçimde kanser tanımlaması yapabildiği saptandı.

Kanser teşhisinde yapay zeka dönemi!

Dünya Örgütü (DSÖ) verilerine göre, habis tümör veya ur olarak da adlandırılan kanser hastalığı, dünya genelinde ikinci en sık ölüm nedeni.

Dünya genelinde 2020'de, 19 milyon 292 bin 789 kişiye kanser teşhisi konulurken, 9 milyon 958 bin 133 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

hastalarında erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı olabiliyor.

İngiltere'de Kanser Araştırma Enstitüsü'nden uzmanların geliştirdiği aracı, bilgisayarlı tomografilerde görülen anormal büyümelerin kanser kaynaklı olup olmadığını tespit edebiliyor.

Lancet'in eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu algoritma, mevcut yöntemlerden daha verimli şekilde çalışıyor.

Royal Marsden'den Dr. Benjamin Hunter, gelecekte, bu yöntemin erken teşhisi kolaylaştırabileceğini ve erken müdahaleyle tedavide daha başarılı olunabileceğini açıkladı.

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