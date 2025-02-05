Kanserde tehlikeli artış: Sigara içmeyenlerde de artıyor!

Akciğer kanseri, dünyanın en ölümcül kanser türleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre akciğer kanseri riski sigara içenlerde 30 kat daha fazla olsa da, sigara içmeyenler arasında da hastalığın artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.



Tıp dergisi Lancet, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın 2022 yılına dair bir çalışmasını yayımladı. Buna göre 2022'de yaklaşık 2,5 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu.



Çalışmada 200 bin kanser hastası incelendi. Vakalarla hava kirliliği arasındaki olası bağlantıya bakılırken; başta Çin olmak üzere Asya'nın doğusundaki ülkelere odaklanıldı.

Çalışmada yer alan uzmanlar,, hayatları boyunca hiç sigara içmemiş kişiler arasında akciğer kanserine yakalanma oranının arttığına vurgu yaptı. Hatta sigara veya tütün kullanmamış kişilerde akciğer kanserinin, dünya çapında kanser ölümlerinin beşinci nedeni olduğu tahmininde bulunuldu.

