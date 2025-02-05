Kanserde tehlikeli artış: Sigara içmeyenlerde de artıyor!
Kanser, ölüm nedenleri arasında üst sıralarda. Son araştırmaya göre akciğer kanseri teşhisleri dünya çapında sigara içmeyenler arasında artış gösteriyor. Uzmanlar bununla ilgili hava kirliliğini işaret ediyor.
Akciğer kanseri, dünyanın en ölümcül kanser türleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre akciğer kanseri riski sigara içenlerde 30 kat daha fazla olsa da, sigara içmeyenler arasında da hastalığın artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.
Tıp dergisi Lancet, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın 2022 yılına dair bir çalışmasını yayımladı. Buna göre 2022'de yaklaşık 2,5 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu.
Çalışmada 200 bin kanser hastası incelendi. Vakalarla hava kirliliği arasındaki olası bağlantıya bakılırken; başta Çin olmak üzere Asya'nın doğusundaki ülkelere odaklanıldı.
Çalışmada yer alan uzmanlar,, hayatları boyunca hiç sigara içmemiş kişiler arasında akciğer kanserine yakalanma oranının arttığına vurgu yaptı. Hatta sigara veya tütün kullanmamış kişilerde akciğer kanserinin, dünya çapında kanser ölümlerinin beşinci nedeni olduğu tahmininde bulunuldu.
Uzmanlar bu noktada özellikle hava kirliliğine dikkat çekiyor. Kansere yol açabilen hava kirliliği gibi olası faktörleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Kanser, dünyada her beş kişiden birinin yakalandığı, en fazla can kaybına yol açan ikinci hastalık. Dünya Sağlık Örgütü bazı ülkelerde 20 yıl içinde kanser yükünün iki katına çıkacağı uyarısında bulunuyor.
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