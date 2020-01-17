Kanserde yapay zeka ile teşhis (1 milyon beyin MR verisiyle kanser erken teşhisi)

Almanya, İsviçre ve Amerika'da çalışmalar yaptı, TÜBİTAK'ın tersine beyin göçünü destekleyen Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi ile Türkiye'ye döndü, kanserin erken teşhisine yönelik bir çalışmaya başladı.



Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan, hem sağlıklı hem de beyin tümörü bulunan kişilerin MR görüntülerini toplayarak bir yapay zeka modeli oluşturacak.



Amacının 1 milyon MR verisine ulaşmak olduğunu belirten Dr. Turan, “1 milyon hasta hedefimiz var. Bu ölçekte bir veri toplanması daha önce dünyada yok. Bunun için ayrıca Almanya’dan Amerika’dan ve Türkiye’den farklı ülkelerden hastanelerle anlaştık, verinin çeşitliliğini arttırmak adına. Projemizin önceliği hastalık teşhisi. Eğer istediğimiz başarıları elde edebilirsek çok daha erken safhada, belki hastalık ortaya çıkmadan doktorların göremeyeceği kadar küçük bulgları görecek şekilde eğitilmiş olacak ve böylece hastalık ortaya çıkmadan biz hastaya uyarılar verebileceğiz” dedi.



Projenin ileri safhasında hastaların ailelerinden de örnekler toplanıp genetik bilgilerine göre hasta için uygun ilaç ve tedavi şekli belirlenecek.



Dr. Turan'ın Harvard Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ile ortak yaptığı çalışma, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından destekleniyor.



TİROİD, PROSTAT KANSERİ ÜZERİNE DE ÇALIŞMALAR YAPILACAK



Dr. Turan, “Çok güçlü bilgisayarları var öncelikle, çok güçlü bir sistem kurdular orada. Ayrıca hastanelerle bizim iletişime geçmemize çok yardımcı oluyorlar. Onların bilgisayarlarında verileri muhafaza edeceğiz, orada testler yapılacak” diye konuştu.



Proje kapsamında beyin tümörünün yanı sıra tiroid, prostat kanseri üzerine de çalışmalar yapılacak. 300 bin de meme kanseri verisi toplanacak.



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