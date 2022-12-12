Kansere karşı "canlı ilaç" tedavisi

İngiltere'de kanserle mücadelede bir ilk gerçekleşti. Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen lösemi hastası çocuk "bazal genetik düzenleme" ile iyileşti.



Doktorlar, DNA'da değişiklik yapılmasını sağlayan genetik dizilim yöntemi CRISPR'ın yeni bir türünü kullandıklarını açıkladı.



Hastalığın son derece agresif bir türüne yakalanan Alyssa adlı küçük kızın vücudunda, 6 aylık tedavinin ardından kanserden eser kalmadığı belirtiliyor.

TIP TARİHİNE GEÇTİ



Alyssa "Bazal düzenleme" ile genetiği değiştirilen T hücreleriyle tedavi edilen ilk kişi olarak tıp tarihine geçti. Uzmanlar kemik iliğindeki kanserli hücreleri yok eden bir "yaşayan ilaç" ürettiklerini söylüyor.



Bu yöntemde DNA'yı oluşturan 4 baz; Adenin, Sitozin,Guanin ve Timin'in teker teker değiştirilmesi sağlanıyor. İstenen genetik dizilim, DNA yapısının bütünü bozulmadan oluşturulabiliyor.

Lösemi ise kemik iliğindeki bağışıklık hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Mevcut tedavilerde kemoterapi ile yok edilen ilik hücrelerinin yerine yenileri naklediliyor.

TEK SEFERDE DÖRT GENETİK DÜZENLEME

Naklin ardından bir bağışçıdan alınan T hücreleri modifiye edilerek hastaya veriliyor. Vücuda yabancı olan bu hücrelerin sadece kanserli hücreleri hedef alması için yeni yöntem kullanıldı.Tek seferde dört genetik düzenleme birden yapıldı. Yöntemin farkı bu noktada ortaya çıktı.



Normal gen dizilimi işlemlerinde, DNA dizileri kesildiğinde yeniden birleştirilmesi için hücrenin tamir mekanizmasına bel bağlanıyor. Birden fazla değişiklik olması halinde hücrelerin ölmesi, hatta kanserleşmesi riski doğuyor.



Bazal düzenleme tekniğinin bu sorunları çözdüğü ifade ediliyor. İngiltere'nin yanı sıra Yeni Zelanda'da bu konudaki araştırmalar sürüyor.

