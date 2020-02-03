Kansere karşı pedal çevirdiler

Her yıl 4 Şubat'ta, Uluslararası Kanserle Mücadele Örgütünün (UICC) belirlediği ortak bir slogan çerçevesinde dünya genelinde örgüt üyesi tüm kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün sloganı "I am…and I will…" olarak belirlendi, "ben buyum ve bunu yapacağım".



Bu kapsamda Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği de 6 ilde “Kansere Karşı Pedal Çeviriyoruz” etkinliği düzenledi.



Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamada bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, radyoterapinin kanser tedavisindeki gelişimine dikkat çekti.

“Geldiğimiz noktada vücutta radyoterapi veremeyeceğimiz doku ve organ kalmadı diyebiliriz” ifadesini kullanan Dr. Anacak, kanserin en önemli ölüm nedenlerinden olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:



“Ülkemizde insanlarımız ortalama 75 yıl yaşıyor. Yaşamın uzamasının yanı sıra hızlı endüstrileşme ve kentleşmenin getirdiği kimyasal kirlilikteki artış, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, obezite gibi faktörler de diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. 21. yüzyılda kanser artık daha da sık rastlanan bir hastalık ve pek çok ülkede önemli bir toplumsal sağlık sorunu.”

Dernek tarafından organize edilen “Kansere Karşı Pedal Çeviriyoruz” etkinliğine değinen Anacak, kendilerini “Orange vest cyclists” – “Turuncu yelekli bisikletliler” olarak adlandıran Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyelerinin, Dünya Kanser Günü çerçevesinde kansere karşı kararlılık gösterip, toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin en önemli unsurlarından olan radyasyon onkolojisinin sesini duyurmak amacıyla yapıldığını söyledi.



“YENİLİKÇİ TEDAVİLERLE KANSER DAHA KOLAY HEDEFLENEBİLİYOR”



Radyasyon onkolojisinde yenilikçi (akılcı ve hedefe yönelik) tedaviler konusunda güncel gelişmeler hakkında bilgi veren Anacak, “21.yüzyılın başından itibaren radyasyon onkolojisi tamamen ileri düzey bilgisayar yazılımı ve çok yüksek teknolojili cihazların kullanıldığı bir tıp dalı haline geldi. Artık kanserleri daha kolay hedefleyebiliyoruz. Kanseri saran sağlam dokulara vermek zorunda kaldığımız radyasyon dozu çok azaldı, bu şekilde birçok kanserin radyoterapisinde daha yüksek, kansere daha etkili radyasyon dozu verebiliyoruz. Daha önce yan etki kaygısıyla tedavi veremediğimiz durumlarda da radyoterapiyi kullanmaya başladık, geldiğimiz noktada vücutta radyoterapi veremeyeceğimiz doku ve organ kalmadı diyebiliriz. Bütün bunları yeni radyoterapi yöntemleri kullanarak yapabiliyoruz” dedi.

“PROTON TEDAVİSİ İLE SAĞLAM DOKULARI DAHA İYİ KORUMAK MÜMKÜN”



Yirmiden fazla ülkede uygulanabilen proton tedavisinin, Türkiye’de de uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaların sürdüğünü belirten Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı şunları söyledi:



“Proton ışınları ile daha iyi bir radyasyon dozu dağılımı sağlayıp sağlam dokuları daha da iyi korumak mümkün. Özellikle radyasyona bağlı geç dönemlerde ortaya çıkan kalıcı yan etkilerin çok büyük sorun olduğu çocuk kanserlerinde proton tedavisi büyük önem kazanıyor. Proton tedavisini uygulayan cihazların boyutları küçüldü ve maliyet olarak da erişilebilir düzeye geldi. Dünyada yirmiden fazla ülkede proton tedavisi uygulanabiliyor, bu tedaviyi uygulayan merkezlerin sayısı seksene ulaştı. Henüz Türkiye’de bulunmayan proton tedavisinin de bir an önce ülkemizde uygulanabiliyor hale gelmesi Sağlık Bakanlığı tarafından kanser tedavisinde öncelikler arasına alınmalı.”



TEDAVİ BAŞARISI ARTTI, YAN ETKİLER AZALDI



Radyasyon onkolojisinde yoğun araştırmaların yürütüldüğü bir diğer konunun da son yıllarda hızla gelişen immünoterapi yönteminin radyoterapi ile birlikte kullanılması olduğunu aktaran Anacak, radyoterapide tedavi başarısının arttığını, yan etkilerin ise azaldğını sözlerine ekledi.