Kanseri 4 yıl önceden tespit eden test

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi biliniyor.



Bilim insanları bu konuda yeni bir çalışmaya imza attı.



Uzmanlar geliştirilen kan testiyle 5 kanser türünü, 4 yıl öncesine kadar tespit edebilmeyi başardı.



Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışma, California Üniversitesi'nde yapıldı.



Çalışmada 123 binden fazla sağlıklı kişiden alınan kan örnekleri 10 yıl boyunca incelendi.



Bu 10 yıl boyunca kan örneği alınan bin kişide kanser tespit edildi.



Geliştirilen PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir belirti göstermeyen ve bir süre sonra kanser teşhisi koyulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığı belirtildi.



Test, mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerinin önceden tespitinde etkili.



Testin, tümörlü hücrelerin kana bıraktığı çok küçük DNA parçalarını tespit ederek kanseri saptadığı ifade edildi.



Uzmanlar testin piyasaya sürülmeden önce daha geniş katılımlı bilimsel çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

