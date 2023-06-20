Kanserle mücadelede önemli keşif

İskoçya'nın Glasgow Üniversitesi araştırmacıları, bağırsak kanseri ile mücadelede onlarca yıllık gizemi çözdüklerini açıkladı. Kanserli hücrelerin bağışıklık sistemini nasıl atlattığı tespit edildi.

Bilim insanları, farklı ülkelerden hastalardan alınan tümörleri mercek altına aldı.

Kanserli hücrelerin bağışıklık hücrelerini "moleküler boyutta bozduğu ve bu sayede görünmez hale geldikleri" görüldü.



Kanserle savaşan "T" hücrelerinin "kör ve sağır" hale geldiği ve tümör oluşumunu engelleyemediği belirtiliyor.



Bilim insanları, "Bağırsak kanseri vakalarında bağışıklık hücrelerinin neden hiç tepki vermediğini nihayet anladık.'' diyor.



Keşif sayesinde bağışıklık hücrelerinin özel ilaçlarla yeniden aktif hale getirilebileceği belirtiliyor.



Dünya çapında her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan bağırsak kanserleri en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor.



Bilim insanları, keşif sayesinde bağırsak kanseri için yeni tedaviler geliştirilebileceğini söylüyor.