Çiftçilikle uğraşan Göktürk ailesinin en büyük çocuğu 26 yaşındaki Fadile Göktürk'e, yaklaşık 6 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.



Kızlarının tedavisi için Malatya, Gaziantep ve Ankara'daki çeşitli hastanelere giden aile, sonuç alamayınca Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.



Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Göktürk'ün, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.



Yapılan tetkiklerde baba Mehmet ile anne Nasire Göktürk'ün dokuları uyuşmayınca, hastanın kardeşi 21 yaşındaki Yusuf Göktürk karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu.



Fadile Göktürk, Kurban Bayramı öncesi kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.



Yusuf Göktürk, ablasının yaklaşık 6 yıldır karaciğer hastası olduğunu, son dönemde de durumunun kötüye gittiğini söyledi.



“ABLAMA BAYRAM HEDİYESİ OLARAK KARACİĞERİMDEN BİR PARÇA VERDİM”



Ablasının acı çekmesine dayanamadığını dile getiren Göktürk, "Benim dokum uyuşunca ablama bayram hediyesi olarak karaciğerimden bir parça verdim. Ablam ve bizler iki bayramı birden yaşıyoruz. Ailece sevinç içindeyiz, anlatılmaz bir mutluluk." diye konuştu.



Kardeşinin karaciğeriyle hayata tutunan Fadile Göktürk ise rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır çok acı çektiğini belirtti.



Hastalığının çok ilerlediği anlatan Göktürk, şöyle konuştu:



"Hastalığım nedeniyle doktorlar organ nakli olmam gerektiğini fakat tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Son günlerde iç kanamam artınca buraya geldik. Sağ olsun hemen ilgilendiler. Kardeşim karaciğerini bağışladı. Benim için bayram hediyesi oldu. Kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayata tutunduğum için çok mutluyum. İkinci defa dünyaya geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum."



Baba Mehmet Göktürk de çok mutlu olduklarını vurgulayarak, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.



Anne Nasire Göktürk ise hastane çalışanlarına teşekkür ederek, "Anlatılamaz bir mutluluk içindeyiz. Kızım sağlığına kavuştu. Kurban Bayramı hediyesi çocuklarım oldu. Kızım ve oğlumun sağlığı çok iyi. İçimden ağlamak geliyor. Bize bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda hep birlikte evimize döneceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.



"KARACİĞER NAKLİ BEKLEYEN HASTA SAYISI ARTIYOR"



Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Fadile Göktürk'ün karaciğer sirozu teşhisiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.



Hastanın acil karaciğer nakli olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Hastamıza, kardeşi karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Yaptığımız tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Göktürk kardeşlerin durumu iyi. İki kardeş de bayramı güzel bir şekilde geçirecek inşallah." diye konuştu.



Yılmaz, Türkiye'de son yıllarda karaciğer nakli bekleyen hasta sayısının arttığına dikkati çekerek, vatandaşların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.



"KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞI DÜŞÜK"



Yılmaz, kadavradan organ bağışı sayısının düşük olduğunu ve yapılan nakillerin çoğunun canlıdan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Hekimler olarak beyin ölümü gerçekleşmiş, kan akımı tamamen durmuş, beyin fonksiyonları tamamen durmuş hastalardan organ bağışı istiyoruz. Vatandaşlarımızın toprak olacak veya çürüyecek organlarını nakil bekleyen hastalara bağışlamasını istiyoruz." diye konuştu.



Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ise hastanelerinde birçok ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, hastaların tedavi için başka illere gitmesine gerek olmadığını vurguladı.



VİDEO: ORGAN NAKLİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMA