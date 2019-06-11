Aynı anda canlıdan canlıya 5 karaciğer nakli yapılacak. Hedef, Guinness Rekorlar Kitabına girmek.



Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, son yıllarda başarılı nakil operasyonlarıyla adını duyurdu. 2002 yılından bu yana 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldı. Son olarak geçen yıl 3 operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



Şimdi de canlıdan canlıya 5 karaciğer nakli için hazırlıklar tamam.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “5 karaciğer nakli demek 10 ameliyatın aynı anda yapılıyor olması demek. Çünkü 5 alıcı 5 verici. Bu yine; 10 cerrahi ekibin aynı anda ameliyat yapıyor olması demek. Bu kadar cerrahi ekibi çıkarabilecek kapasitede olduğumuzu dünyaya göstermek buradaki amacımız” dedi.



Ameliyatlar, sağlık il müdürü, noter ve uluslararası şahitler huzurunda yapılacak. Amaç, Guinness Rekorlar Kitabına girerek hastanenin kapasitesini dünyaya kanıtlamak.



“Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapan fiziki kapasite, insan kaynağı, hoca, doctor, hemşire ve yardımcı hizmetler açısından insan kapasitesi olarak bu büyüklükte bir ekibe dünyada başka bir merkezin sahip olmadığı konusunda iddialıyız” diyen Doktor Ahmet Kızılay, operasyonların 12 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirtti.



VİDEO: YAPAY KALPLE KARACİĞER NAKLİ