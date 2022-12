Karaciğer yetmezliği belirtileri nelerdir? Karaciğer yetmezliği nasıl tedavi edilir?

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDİR?

Karaciğer yetmezliği genellikle karaciğerin büyük bir bölümünün geri dönüşümsüz hasara uğraması ile ortaya çıkan ve karaciğerin gerekli ve yeterli işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanan bir durumdur.

Karaciğer yetersizliği genellikle hayatı tehdit eder ve bu nedenle acil tıbbi destek gerektirir. Sıklıkla karşılaşılan durum, hastalanan karaciğerinin yavaş yavaş bozulması ve yıllar içerisinde yetersizlik gelişmesidir ki buna "kronik karaciğer yetersizliği" denir.

Daha nadiren karşılaşılan durum ise, daha önce karaciğer hastası olduğu bilinmeyen bir kişide günler-haftalar içerisinde karaciğer yetersizliğinin gelişmesidir ki, buna da "akut karaciğer yetersizliği" deniliyor. Yani her insan doğduğu andan itibaren insan her yaşta karaciğer hastası olabilir veya her yaştan insanda karaciğer yetersizliği görülebilir.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ



Karaciğer yetmezliği belirtileri, karaciğerin işlevselliğinin bir kısmını veya tamamını kaybetmesiyle görülür. Belirtiler hastalığın seviyesine ve kronik veya akut karaciğer yetmezliği olmasına göre değişiklik gösterebilir. Genel belirtiler şu şekildedir:



- Halsizlik

- Bulantı

- Kusma

- Deride kaşıntı

- Zayıflık

- Karın ağrısı

- Beyin işlev bozuklukları

- Sarılık

- Dışkıda kan

- Koyu renk idrar

- Asit birikimi

- Uykusuzluk

- Gözlerde veya ciltte sararma

- Algı ve ifadede yavaşlama

- Coşku veya depresyon.

Bunların yanı sıra karaciğer yetmezliğinin bilinmeyen nedenleri de bulunur.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ



Karaciğer yetmezliği için kanıtlanmış bir tedavi yoktur. Tedavi genel olarak karaciğer hasarına yol açan nedenin bulunması ile belirlenir. Örnek olarak viral hepatit tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Bazı karaciğer hastalıkları tersine çevrilebilir ve iyileşme görülebilir. Bu hastalıklarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği uygulanır. Daha ağır durumlarda ise karaciğer geri dönüşsüz bir şekilde hasar alır. Bu durumda en uygun tedavi karaciğer naklidir. Nakilden önce detaylı bir araştırma yapılır. Bu araştırmada kişinin soy geçmişine, karaciğer hasarının ciddiyetine, nakil işlemine uygun olmayan bir durumu olup olmadığına bakılır.



Günümüzde karaciğer yetmezliğinde en çok görülen ölüm nedenlerinden biri enfeksiyondur. Düzgün bakımın uygulanmadığı durumlar hastanın nakil sonrası sürecini tehlikeye atar. Bu nedenle transplantasyon öncesi ve sonrasında destek tedavi uygulanması gerekir. Destek tedavi; ilaç tedavisi, sıvı dengesinin sağlanması, kandaki pıhtılaşmayı önlemek, hastaya uygun beslenme tedavisini uygulamak gibi tedavileri kapsar.