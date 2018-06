Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, karaciğer yağlanmalarının 5’te 1’ini iltihaplı karaciğer yağlanması oluşturuyor ve buna da non-alkolik steatohepatit (NASH) deniyor.



Karaciğer hücrelerinin yüzde 5’inden fazlasında yoğun yağ damlacıklarının görülmesinin karaciğer yağlanması olarak tanımlanabildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, iltihaplı karaciğer hastalığı olan NASH’in klinik açıdan daha fazla önem arz ettiğini söyledi.



“TÜRKİYE’DE HER 20 KİŞİDEN 1’İ İLTİHAPLI KARACİĞER HASTASI”



Hastalığın sinsi ilerleyen bir düşman olarak tanımlandığını ifade eden ve NASH’ın ülkemizde yaklaşık her 20 kişiden 1’inde görüldüğünü kaydeden Boğa “Geçmişte nedeni anlaşılamayan sirozlar ‘sebebi bilinmeyen sirozlar’ olarak tanımlanırken bugün bunların NASH’e bağlı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de toplamda 130 binin üzerinde bu hastalığa bağlı bir siroz popülasyonu var. Hipertansiyonun varlığı, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksek olması, iyi kolesterolün düşük olması ve bel çevresinin geniş olması gibi tablolara yol açan metabolik sendromun karaciğerdeki görüntüsünün adı NASH” dedi.



Hastalığın başka rahatsızlıkları da tetiklediğini, bu hastaların ölüm nedenlerinin ilk planda siroz olmadığını, birinci sıklıktaki ölüm sebebinin kalp damar hastalıkları olduğunu belirten Uzman, “İkinci ölüm sebebi karaciğer haricindeki kanserler, üçüncü sırada ise siroz ve karaciğer kanseri yer alıyor. Bu sinsi hastalık aslında vücuttaki tüm organ sistemlerini tutabilen bir metabolik sendromun alarm bulgusu” diye konuştu.



"BİR YILDA YÜZDE 7-10 KİLO KAYBI ÖNERİYORUZ”



Dr. Boğa, hastalığın şiddetini anlamak ve tedavisini yönlendirmek konusunda son on yılda çok detaylı çalışmalar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini, fakat şu an için ‘bu ilacı alın geçecek’ gibi bir tanım yapılamadığını söyledi, “Biz hastalarımıza beslenme ve egzersiz konusunda önerilerde bulunarak hastalara 1 yıl içinde yüzde 7 ile 10 arasında kilo kaybına ulaşmayı, böylece karaciğerdeki harabiyeti azaltmayı öneriyoruz. Hastaların bilinçlenmesi, diyet ve egzersizine dikkat etmesi bu açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı.



“12 HAZİRAN DÜNYA NASH GÜNÜ”



Türkiye’de ve dünyada ilk defa 12 Haziran’da Dünya NASH Günü gerçekleşeceğini ifade eden Doç. Dr. Salih Boğa, “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak bunu etkinliklerle hastalarımıza tanıtıyor olacağız. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin internetteki web sitesinden hastalar için bilgilendirme kitapçıklarına ve bu etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir” diye konuştu.



VİDEO: KARACİĞER NEDEN YAĞLANIR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?