Kardiyak arrest nedir, nasıl anlaşılır? (Kardiyak arrest belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede kardiyak arrest sonucu hayatını kaybetti.

KARDİYAK ARREST NEDİR?

Büyük arterler üzerinden nabız alınamaması ya da kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirmemesi, bilinç kaybı veya solunum gibi durumlar üzerinde meydana gelen probleme kardiyak arrest denir. Bu aynı zamanda kalbin durması olarak da ifade edilir.



Kardiyak arrest durumu, kalp krizini tetikleyici bir durumdur. Bu nedenle de insanların ciddi sağlık problemleri yaşamalarına neden olabiliyor.

Aynı zamanda, kardiyak arrest yaşayan kişilerde organlar zaman içerisinde görevlerini yapamaz hale gelir.

KARDİYAK ARREST BELİRTİLERİ

Göğüs ağrısı



Kalp çarpıntısı



Baygınlıktan önce sersemlik hissi ya da baş dönmesi



Bilinç kaybı



Bulantı ve kusma



Aşırı nefes alıp verme



Solunum durması

Tansiyonun sıfıra düşmesi



Nabız alamama

KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

Kardiyak arrest ile karşı karşıya kalındığı zaman hemen 112 acil aranmalıdır.

Böyle bir durum yaşandığı vakit kişi kısa süre içerisinde bilinç kaybı ve baygınlık yaşar. Uzman doktor kontrolü altında yapılacak olan tetkik ve teşhis sayesinde, hızlı bir tedavi yöntemi ele alınır. Özellikle anlık uygulama bu tür bir sorun karşısında büyük öneme sahiptir. Kalbin dengeli ritmini yeniden yakalamak ve kan dolaşımını tekrar düzene sokmak temel unsurdur.