Kardiyak arrest nedir, nasıl anlaşılır? (Kardiyak arrest belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oğuzhan Asiltürk’ün kardiyak arrest sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kardiyak arrest, kalpte meydana gelen ciddi bir sorun olarak biliniyor. Koca'nın açıklamasının ardından “Kardiyak arrest nedir?” gibi sorular gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

ntv.com.tr 01.10.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 12:55

Kardiyak arrest nedir, nasıl anlaşılır? (Kardiyak arrest belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?)

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SON DAKİKA: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede kardiyak arrest sonucu hayatını kaybetti.

KARDİYAK ARREST NEDİR?

Büyük arterler üzerinden nabız alınamaması ya da kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirmemesi, bilinç kaybı veya solunum gibi durumlar üzerinde meydana gelen probleme kardiyak arrest denir. Bu aynı zamanda kalbin durması olarak da ifade edilir.

Kardiyak arrest durumu, kalp krizini tetikleyici bir durumdur. Bu nedenle de insanların ciddi sağlık problemleri yaşamalarına neden olabiliyor.

Aynı zamanda, kardiyak arrest yaşayan kişilerde organlar zaman içerisinde görevlerini yapamaz hale gelir.

KARDİYAK ARREST BELİRTİLERİ

Göğüs ağrısı

Kalp çarpıntısı

Baygınlıktan önce sersemlik hissi ya da baş dönmesi

Bilinç kaybı

Bulantı ve kusma

Aşırı nefes alıp verme

Solunum durması

Tansiyonun sıfıra düşmesi

Nabız alamama

KARDİYAK ARREST TEDAVİSİ

Kardiyak arrest ile karşı karşıya kalındığı zaman hemen 112 acil aranmalıdır.

Böyle bir durum yaşandığı vakit kişi kısa süre içerisinde bilinç kaybı ve baygınlık yaşar. Uzman doktor kontrolü altında yapılacak olan tetkik ve teşhis sayesinde, hızlı bir tedavi yöntemi ele alınır. Özellikle anlık uygulama bu tür bir sorun karşısında büyük öneme sahiptir. Kalbin dengeli ritmini yeniden yakalamak ve kan dolaşımını tekrar düzene sokmak temel unsurdur.

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