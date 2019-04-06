Mescitli köyünde 6 öğrenci, okul yakınlarında buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisi cıvaları evine de götürdü.
Cıvayla temas eden 6 çocuk ile çocuklardan birinin anne ve babası Erzurum'daki hastaneye zevk edildi.
Zehirlendikleri belirlenen 8 kişi hastanede gözlem altına alındı.
AFAD ekipleri okulda ve çocukların evlerinde inceleme başlattı.
Kars'ta 8 kişi civadan zehirlendi
NTV HaberSağlık
Kars Sarıkamış‘ta 6'sı çocuk 8 kişi civadan zehirlendi. AFAD ekipleri inceleme başlattı.
Mescitli köyünde 6 öğrenci, okul yakınlarında buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisi cıvaları evine de götürdü.