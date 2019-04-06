Mescitli köyünde 6 öğrenci, okul yakınlarında buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisi cıvaları evine de götürdü.

Cıvayla temas eden 6 çocuk ile çocuklardan birinin anne ve babası Erzurum'daki hastaneye zevk edildi.

Zehirlendikleri belirlenen 8 kişi hastanede gözlem altına alındı. 
 
AFAD ekipleri okulda ve çocukların evlerinde inceleme başlattı. 