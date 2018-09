Şarbon ile enfekte olmuş hayvan eti tüketilmemiş olsa bile, hastalıklı hayvanlarla direkt temas edilmesi halinde de hastalığın bulaşabildiğini hatırlatan Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Delibalta, özellikle mahallelerde bulunan kasap gibi küçük ölçekli işyerlerinden alınan et ve et mamullerinin güvenilirliği için hijyen kurallarına taviz verilmeden uyulması gerektiğini söyledi.



Gıdaların işleme, hazırlama gibi işlemler sırasında çok kolay bulaşmaya maruz kaldığını vurgulayan Delibalta, “Bu yüzden; kasap ve ilgili yardımcı personelinin her zaman ve her durumda iyi hijyen kurallarını uygulaması ve sürdürmesi çok önemlidir. Böylece gıdaya zararlı mikroorganizma, kir veya yabancı maddelerin bulaşması engellenecektir” dedi.



Sağlıklı et ile hastalıklı eti çıplak gözle birbirinden ayırmanın, tüketiciler için çok zor olduğuna değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, ancak alışveriş yapılan kasapların kullandığı alet ve ekipmanların özellikleri ve temizliğine dikkat ederek, kontaminasyon (bulaşıcılık) riskinin azaltabileceğini dile getirdi.



Uzm. Dr. Güler Delibalta, tüketicilerin kasaplardan alış veriş yaparken dikkat etmeleri gerekenleri ise şöyle özetledi:



1. Kasabınızın her iki eline de mutlaka eldiven takarak çalışmasını isteyin. Çalışma alanında elleri yıkamak için temiz tutulan bir lavabo bulunmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce eller dezenfektanlı sıvı sabunla yıkanmalı ve elleri kurulamak için mutlaka kağıt havlu kullanılmalıdır. Siz de evinizde pişirme işlemine başlamadan önce mutlaka ellerinizi belirtilen şekilde yıkamalı ve mümkün olduğunca ete çıplak elle dokunmadan pişirme kabınıza almaya çalışmalısınız.



2. Kasabınızın taktığı önlüğe dikkat edin. Çalışmaya başlamadan önce beyaz renkli, üzerindeki kiri gösteren bir iş kıyafeti giyildiğinden emin olun. Çok kirli bir önlük ile karşılaştığınızda, kasabınızdan yedekte bulunan temiz bir önlük ile değiştirmesini isteyin. Eller kesinlikle iş giysilerine silinmemelidir. Ellerini önlüğüne sildiğini gördüğünüzde hijyen kurallarına uymadığı için kasabınızı uyarabilirsiniz.



3. Kullanılan alet-ekipmanların temizliğinin sağlanması amacıyla üretim alanında sıcak ve soğuk su akışının sağlandığı ayrı bir lavabo olduğunu gözlemlemelisiniz. Taşıma su ile et ve et ürünlerinin işlenmesinin hem gıda güvenliği kurallarına hem de yasalara aykırı olduğunu unutmayın.



4. Eti satırla parçalama işlemi, sert ağaçtan imal edilmiş ve yüzeyinde çatlak olmayan ahşap malzemelerde yapılmalıdır. Ahşap malzemeler üzerinde hazırlanan etlerde, darbeye maruz kalan ahşabın arasına giren bakterilerin, ete bulaşma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, hazırlama, doğrama, dövme, dilimleme gibi işlemler satırla parçalama işlemindeki gibi darbe emici özellik gerektirmediğinden bu işlemlerin üretim izni bulunan uygun nitelikteki plastik (polietilen) kütüklerde yapılması gerekmektedir.



5.Gün içinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan kirli et, sinir gibi atıklar işyerinden uzaklaştırılıncaya kadar ayrı bir soğutmalı dolapta muhafaza edilmelidir. Ancak ayrı bir soğutmalı dolap konmasına imkan olmayan küçük işyerlerinde, gün içinde ortaya çıkan atıklar, bulaşmaya yol açmayacak, sızdırmaz ve ağzı kapalı temiz bir torba içinde biriktirilmelidir.



6.Aynı anda sakatat ve kırmızı et hazırlanması gereken durumlarda, sakatattan ete geçiş aşamasında eller yıkanmalı ya da eldiven değiştirilmeli, ayrıca bu etlerin hazırlanması için ayrı bıçak ve tezgah kullanılmalıdır. Kırmızı etlerin ve sakatatın hazırlanması sırasında sert plastikten (polietilen) yapılmış farklı kesme tahtaları, tezgahlar ve aletler kullanılmalıdır. Kullanım öncesi ve sonrası aletler ve tezgah iyice temizlenmelidir. Gerektiğinde dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalıdır.



VİDEO: ŞARBON HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?