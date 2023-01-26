Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?

Vücudun tamamında ya da bir bölümünde hissedilebilen kaşıntı, herkeste görülebilen bir histir. Bazı durumlarda en az ağrı kadar rahatsız edici boyuta ulaşabilen kaşıntı, pek çok sağlık probleminden kaynaklanabilir. Kaşıntının kontrol altına alınmaması, altta yatan hastalığın ilerlemesine, cilt problemlerine, uykusuzluğa ve hatta depresyona bile yol açabilir.

Kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olan bu durum, kaşıntı, kabarma şeklinde de görülebilir ve vücudun hemen her yerinde oluşabilir. Vücutta kaşıntı ve kabarcıklar, deri hastalıklarının yanı sıra böcek sokması, stres, alerji, parazit, mantar, kansızlık, diyabet, kanser, kan hastalıkları ve ilaç yan etkileri gibi geniş bir yelpazede bulunan rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.

GECE VÜCUT NEDEN KAŞINIR?

Gece kaşıntıları çoğunlukla psikiyatrik hastalıklara bağlı gelişir. Gün içerisinde insan beyni başka şeylerle meşgul olabilir. Eve gelip boşluğa düşünce günlük aktivite ve strese bağlı zihinden geçen düşünceler kişide kaşıntıya neden olur.



Gece kaşıntılarının ikinci nedeni uyuzdur. Uyuz kaşıntısı hastayı gece uykudan uyandırır. Psikolojik rahatsızlıklarda gelişen kaşıntıda kişi ara sıra rahat uyuyabilse de uyuzda kaşıntı her gece istisnasız olur.

HANGİ KANSER TÜRÜ KAŞINTIYA NEDEN OLUR?

-Karaciğer

-Safra kesesi

-Pankeras kanseri

-Mide kanseri

-Nadiren prostat

Özellikle yaşlı hastalarda gelişen kaşıntılarda kanser riskinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

VÜCUTTA KAŞINTI HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

Kaşıntı, vücudun tümünde olabileceği gibi yalnızca belirli bölgelerde de olabilir. Bu durum psikolojik olabileceği gibi bazı hastalıkların semptomu olarak da ortaya çıkabilir. Kaşıntının nedeninin tam olarak anlaşılması için hekime başvurulmalıdır. Ön tanıya yardımcı olabilecek vücut kaşıntılarının bir bölümü şu şekildedir:



Gece Artan Kaşıntı: Gece yatağa yatıldığında ya da uyku sırasında artış gösteren kaşıntı, çoğunlukla deri ve parazit enfeksiyonlarını işaret eder. Ayrıca yatak, yastık ve yorgan gibi tekstil ürünlerinin fazla deterjanla yıkanması ya da iyi durulanmamasına bağlı olarak alerjik bir reaksiyon da olabilir. Bazı kumaş türleri de cildi tahriş ederek kaşıntı hissinin artmasına neden olabilir.

Kaşıntı ve Artan Su Tüketimi: Kaşıntıya eşlik eden aşırı su tüketimi ve normalden fazla idrara çıkma gibi şikayetler, diyabet hastalığından kaynaklanabilir.

Kaşıntı ve Kilo Kaybı: Belirgin bir şekilde kilo kaybının yaşandığı, deri renginde farklılıkların gözlendiği ve kaşıntı hissinin arttığı durumlarda kanser şüphesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak net teşhis için sağlık taramalarının yapılması gerekir.

Kaşıntı ve Çarpıntı: Kişinin normalden fazla kaşınmasına eşlik eden çarpıntı ya da saç dökülmesi varsa hipotiroidi hastalığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kaşıntının sebebi, tiroit bezinin fazla çalışmasına bağlı olarak kan düzeyinde TSH hormonunun çok fazla bulunması olabilir.

Kaşıntı ve Cilt Renginde Değişim: Deri ve gözlerde sararma, idrar renginde koyuluk, şişkinlik, karın ağrısı ve kaşıntı, karaciğer hastalıkların belirtisi olabilir.

Kaşıntı ve Hâlsizlik: Yorgunluk ve hâlsizlik gibi belirtilerin varlığında hipotiroididen şüphelenilir.

Kaşıntı ve Kırmızı Lekeler: Cilt yüzeyinde kabarıklık şeklinde oluşan kızarıklıklar ve kaşıntı, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker hastalığının işaretçisi olabilir.

KAŞINTIYA NE İYİ GELİR?

Nörodermatit yani sinirsel egzama bugünlerde çok karşılaşılan bir hastalıktır. Bu rahatsızlıkta hem dermatolog hem psikiyatri uzmanının tedavi etmesi gerekir. Psikiyatrik temele dayanan kaşıntıların da birçok formu vardır. Günlük strese bağlı kaşıntılar gelişebildiği gibi kronik psikiyatrik hastalıklara bağlı kaşıntılarla da karşılaşılabilir. Bu durumlarda iki bölümde uzman görüşüyle tedavi planlanması önemlidir.



Karaciğer hastalıklarında, çok alkol tüketen hastalarda, siroz hastalarında kaşıntı görülür. Karaciğer vücutta böbrekle birlikte toksin atan organdır. Safra kesesi hastalıklarında; safra keseden doğru düzgün akamazsa geri gelirse, safra artarsa halk arasında sarılık denilen hastalık oluşur bu da kaşıntıyı etkileyen faktördür. Safra kesesini tıkayan taşlar, pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliğine bağlı kaşıntılar oluştuysa burada da o hastalığa yönelik tedavi planlanması gerekmektedir.



Kaşıntının yatıştırılması için cilde sürülen kremler kullanılır. Kaşıntı kremleri genelde kortizon içerir ama kortizonlar farklı kategoride ve nemlendirici ile birlikte verilir. Bu ikili tedavide hem etkisi daha fazla olmakta hem de kortizonun yan etkileri azaltılmaktadır. Kortizon hücrelerin geri çekilmesinde kaşıntının azalmasında en önemli faktördür.



Her kaşıntıda aynı ilaç kullanılmamaktadır. Uzmana sormadan kaşıntı için daha önce kullanılan ilaçlar kullanılmamalı, kaşıntının nedeni öğrenilmelidir. Mantar da kaşıntı yapabilir ama kortizonlu krem mantara sürülürse kaşıntıyı alsa da mantarın artmasına sebep olur.



Kaşınan bölgeye soğuk uygulanması histamin etkisini azaltacağı için kaşıntının azaltılmasında yararlı olabilir.

KAŞINTI NEDEN OLUR?

Kaşıntı nedenlerinin yüzde 90’ı basit reaksiyonlardan oluşmaktadır. Ancak strese bağlı ya da iç hastalıklar nedeniyle de kronik hastalık habercisi kaşıntılar meydana gelebilir.



Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.



Gebelikte sık görülen cilt rahatsızlıklarından biri ürtikeryal döküntüdür. Bu hastalık genellikle ilk gebeliklerde görülmektedir. 35. haftadan sonra ortaya çıkar. Göbek çevresinden başlayan kaşıntı, özellikle çatlama alanlarına yerleşen kaşıntı ve kırmızı ürtikeryal dediğimiz şişliklerle başlar. Şiddetli kaşıntılar olabilir. Nedeni tam olarak bilinmese de derinin gerginleşmesine bağlı olarak ortaya çıktığı rahmin edilmektedir.Bu kaşıntılar, doğumdan sonra kendiliğinden geçer.



Kaşıntıya neden olan etkenler aşağıdaki şekildedir;



-Alerjik reaksiyonlar

-Gıda alerjisi

-Kuru cilt

-Sıcak maruziyeti

-Bazı enfeksiyonlar

-Karaciğer hastalıkları

-Safra yolu hastalıkları

-Böbrek hastalıkları

-Sinek ve böcek sokmaları

-Lenfomalar

-Psikiyatrik hastalıklar

-Egzama

-Makat bölgesinde inatçı kaşıntı ( Pruritus Ani)