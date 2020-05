Kawasaki hastalığı Türkiye'de salgına dönüşür mü? (Kawasaki hastalığı nedir?)

Son günlerde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen Avrupa ülkelerinde vaka bildirilen Kawasaki hastalığının, Türkiye'de bir salgına dönüşme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.



Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdem, Covid-19'un çocuklarda görülen Kawasaki hastalığına yol açtığına dair ispatlanmış, net bir bilgi olmadığını kaydetti.



Kawasaki hastalığının belirtilerini "yüksek ateş", "döküntü", "gözlerde kızarıklık" şeklinde açıklayan Erdem, "Bu bulgular birçok viral hastalıkta da olabilir. Corona virüs bu tabloya yol açabilecek virüslerden birisi pekala olabilir. Corona virüsün ateşe sebep olduğu, çocuklarda her türlü döküntülü tabloya sebep olduğunu biliyoruz. Yine küçük çocuklarda karın ağrısı kusma ishal tablosuna yol açtığını da biliyoruz. Burada elbette bir sebep sonuç ilişkisi olabilir ama bugün için bunu ispatlamış durumda değiliz" diye konuştu.



Erdem, her iki hastalığın aynı anda 1 çocukta görüldüğüne değinirken, şöyle devam etti:



"Bugün bildiklerimiz daha çok birbirine eşlik eden tablolar gibi durmaktadır. Elimizde 2020 yılına ait, 2 hastalığın da aynı çocukta görüldüğünü iddia eden sadece bir bilimsel yayın mevcut. Burada sebep-sonuç ilişkisi kurulmuyor, aynı hastada görüldüğü bildiriliyor. 2005 ve 2016'da yine eski tip koronavirüslerin Kawasaki hastalığı geçiren çocuklarda saptanmış olduğunu literatürden biliyoruz. Ancak sadece koronavirüs değil, diğer virüslerin de sıkça saptandığı bilinmektedir. Bu, şu an için bildiklerimizden daha fazla bir şey söylemiyor. Bunları zaten biliyorduk."



Erdem, Kawasaki hastalığının bulaşıcı olduğunun düşünülmediğini ifade ederek, "Bu tür bir tabloyla karşılaşılırsa, Kawasaki hastalığı kriterlerine uygun şekilde tanı konulursa hem Kawasaki hastalığı uygun şekilde tedavi edilmeli hem de Covid-19 enfeksiyonu için destek tedavisi verilip her türlü izolasyon kuralına uyulmalıdır. Bugünkü bilgelerimiz ışığında Kawasaki hastalığının bulaşması veya Türkiye'de bir salgına dönüşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Covid-19 için de bilinen ve önerilen tedbirleri almaya çok sıkı şekilde devam edilmelidir" dedi.



"HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony de Kawasaki hastalığının gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda sonradan gelişen kalp hastalıklarının başında geldiğine değinirken, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:



"Ani başlayan ve genellikle uzun süren (5 günden fazla) dirençli yüksek ateş, vücutta yaygın görülebilen döküntüler, göz beyazında görülen ve iltihabı olmayan aşırı kırmızılık, lenf bezlerinde büyüme, el ve ayaklarda kırmızı döküntüler ve şişlik, ağız içinde yaralar, boğazda kızarıklık, dilde çilek yüzeyi görüntüsü. Eğer koroner kalp rahatsızlığı görülmeye başlandıysa belirtilerden 3 tanesi de Kawasaki sendromu tanısı için yeterlidir."



Antony, Kawasaki sendromuna corona virüslerin sebep olduğunu savunarak, bugüne kadar yapılan çalışmaların hastalığın nedenini tam olarak bulamadığını, ancak virüs kaynaklı enfeksiyonların rolü olabileceğine dair nadir vaka çalışmaları olduğunu kaydetti.



Kawasaki hastalığını, corona virüs enfeksiyonuyla ilişkilendiren çalışmaların bulunduğuna değinen Antony, "Bu çalışmalardan en önemlisi 2005'te ABD'de yayımlanan ve çocuk enfeksiyon hastalıkları için çok önemli bir kaynak olarak görülen Journal of Infectious Disease dergisinde yer alan bir makaledir. Bu çalışmada, Kawasaki sendromu tanısı konulan 11 çocuktan 8'inde solunum yollarına yerleşmiş koronavirüs tespit edilmiştir" diye konuştu.



Antony, corona virüsün çocukları yetişkinlerden daha az etkilediğine yönelik bulguların çoğunlukta olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Dünyada görülen corona virüs vakalarında genel popülasyona göre en az riskli grup çocuklar olarak görülüyor. Koronavirüs enfeksiyonu çocuklarda daha hafif seyrediyor ve çocuklarda bildirilen koronavirüse bağlı olumsuz sonuçlar neredeyse sıfıra yakın. Avrupa'da bildirilmeye başlanan Kawasaki sendromu karşısında aileler sakin olsun ve panik yapmasın. Bildirilen Kawasaki sendromu vakalarında hastaların durumu iyi. Hayati tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değil."

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilenen kawasaki hastalığı ilk olarak Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlandı.



Özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığıdır.



Tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verebilen önemli bir rahatsızlıktır, tedavi edildiğinde ise birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz.



Hastalığın neden görüldüğü tam olarak bilinmiyor. Ailesel yatkınlık, virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde daha sık görülüyor.



Hastalığın tek bir tanısı olamamakla birlikte hastalığın tanısı kızamık, toksik şok gibi belirtileri benzerlik gösteren diğer hastalıkların elenmesi ile konur.

KAWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Kawasaki hastalığının belirtileri iki dönemde kendini gösteriyor.



3 günden uzun süren ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen yüksek ateş kawaki hastalığının en önemli belirtilerinden biri.



Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık, tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar, çilek görüntüsünde şişik ve parlak kırmızı dil, göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık kawasaki hastalığının belirtileri arasında gösteriliyor.



Eklem ağrısı, ishal, kusma, karın ağrısı, el ve ayak derisinin soyulması gibi belirtiler hastalığın ikinci dönem belirtilerinden.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN ARTTI, BELİRTİLERİ NELER?