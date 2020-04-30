Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir? Corona virüsle bağlantısı var mı?

Kawasaki sendromu olarak da bilenen kawasaki hastalığı ilk olarak Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlandı.

Özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığıdır.

Tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verebilen önemli bir rahatsızlıktır, tedavi edildiğinde ise birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz.

Hastalığın neden görüldüğü tam olarak bilinmiyor. Ailesel yatkınlık, virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde daha sık görülüyor.

Hastalığın tek bir tanısı olamamakla birlikte hastalığın tanısı kızamık, toksik şok gibi belirtileri benzerlik gösteren diğer hastalıkların elenmesi ile konur.

KAWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki hastalığının belirtileri iki dönemde kendini gösteriyor.

3 günden uzun süren ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen yüksek ateş kawaki hastalığının en önemli belirtilerinden biri.

Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık, tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar, çilek görüntüsünde şişik ve parlak kırmızı dil, göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık kawasaki hastalığının belirtileri arasında gösteriliyor.



Eklem ağrısı, ishal, kusma, karın ağrısı, el ve ayak derisinin soyulması gibi belirtiler hastalığın ikinci dönem belirtilerinden.

KAWASAKİ ŞÜPHESİ TAŞIYAN ÇOCUK SAYISINDA ARTIŞ

Özellikle İngiltere ve İtalya'da salgının ardından Kawasaki şüphesi taşıyan hastalarda sıradışı bir artış gözlemlendi. Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti.

Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

CORONA VİRÜSLE BAĞLANTISI VAR MI?

Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendromun belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.



İngiliz Sağlık Bakanı, durumun 'çok kaygı verici' olduğunu ve uzmanların söz konusu gelişmeyi daha yakından izlemeye başladığını söyledi.



İngiltere Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Stephen Powis de son günlerde Kawasaki benzeri şikayetlerle getirilen çocuk sayısındaki artıştan haberdar olduğunu ancak bunun corona virüs ile ilişkili olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

TOPLAM VAKA 100'E YAKLAŞTI



NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.



Sendrom, İngiltere'de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.



İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.



FRANSA



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede 15 çocukta sendromun tespit edildiğini bildirdi.



Çocuklardan bazılarının yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını söyleyen Veran, sendromun Kovid-19'la bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.



Belçikada da 10 vaka bildirilirken, vakaların bir kısmında yine Kovid-19 tespit edildi.



DSÖ'NÜN GÜNDEMİNDE



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) corona virüs konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla sendromun mercek altına alındığını kaydetti.



Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor" ifadesini kullandı.



DSÖ yetkilileri de corona virüsün çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenen çocukların tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.

İNGİLTERE'DEN UYARI: ÇOCUKLARDA CORONA VİRÜSLE BAĞLANTILI YENİ BİR HASTALIK GÖRÜLÜYOR OLABİLİR