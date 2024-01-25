Kayakçılar pistlerde "sonsuz kimyasallar" bırakıyor

YERALTI SULARINA KARIŞABİLİR



Bu nedenle kimyasallar doğada birikebilir veya yeraltı suyu sistemleri de dahil olmak üzere daha geniş bir çevreye yayılabilir. Bu da asıl endişe kaynağını oluşturuyor.



Kayakçılar balmumunu kayaklarının altını daha kaygan hale getirmek ve böylece pistten daha hızlı inmek için kullanıyor.



Bu zararlı kimyasalları içeren kayak mumu, toksisite olasılığı nedeniyle yakın zamanda bazı önde gelen tatil yerlerinde ve profesyonel yarışlarda yasaklandı.



İlk kez 1940'lı yıllarda kullanılmaya başlanan kimyasallar çevrede o kadar yaygınlaştı ki, İngiltere genelinde içme suyunda, Hollanda'da ise denizde bulundu.



Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve çevreciler doğada parçalanmasının çok uzun sürmesi ve ne kadar zehirli olabileceğine dair korkular nedeniyle bu kimyasalların kullanımına genel bir yasak getirilmesi için baskı yapıyor.

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