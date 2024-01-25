Kayakçılar pistlerde "sonsuz kimyasallar" bırakıyor

Bir araştırma, kayakçıların kayak pistlerinde karda "sonsuza kadar kaybolmayan kimyasal madde" bıraktığını ortaya çıkardı.
Endüstriyel işlemlerde, yangın söndürme köpüklerinde ve tüketici ürünlerinde yaygın olarak kullanılan 10 bin kadar insan yapımı kimyasal, doğadaki kalıcılıkları nedeniyle halk arasında "sonsuz kimyasallar" olarak biliniyor.
Bu kimyasallardan bazıları kanser, tiroid hastalıkları ve bağışıklık sistemi ve doğurganlık sorunlarının yanı sıra anne karnındaki çocuklarda gelişimsel kusurlarla ilişkilendiriliyor.
Araştırma, kayak balmumunda yaygın olarak kullanılan 14 farklı türde kimyasalın Avusturya Alpleri'ndeki aile kayak merkezlerindeki topraklarda çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.
Bu kimyasallara kalıcı kimyasallar deniyor çünkü parçalanmaları için yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor.
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Bu nedenle kimyasallar doğada birikebilir veya yeraltı suyu sistemleri de dahil olmak üzere daha geniş bir çevreye yayılabilir. Bu da asıl endişe kaynağını oluşturuyor.
Kayakçılar balmumunu kayaklarının altını daha kaygan hale getirmek ve böylece pistten daha hızlı inmek için kullanıyor.
Bu zararlı kimyasalları içeren kayak mumu, toksisite olasılığı nedeniyle yakın zamanda bazı önde gelen tatil yerlerinde ve profesyonel yarışlarda yasaklandı.
İlk kez 1940'lı yıllarda kullanılmaya başlanan kimyasallar çevrede o kadar yaygınlaştı ki, İngiltere genelinde içme suyunda, Hollanda'da ise denizde bulundu.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve çevreciler doğada parçalanmasının çok uzun sürmesi ve ne kadar zehirli olabileceğine dair korkular nedeniyle bu kimyasalların kullanımına genel bir yasak getirilmesi için baskı yapıyor.
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