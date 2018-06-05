36 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Nurettin Alakuş'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı belirtildi.

Ertesi gün yüksek ateş şikayeti ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye götürülen Nurettin Alakuş hayatını kaybetti.

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