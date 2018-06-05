36 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Nurettin Alakuş'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı belirtildi.
Ertesi gün yüksek ateş şikayeti ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye götürülen Nurettin Alakuş hayatını kaybetti.
Kayseri’de KKKA şüphesiyle ölüm
NTV HaberSağlık
Kayseri'de kenenin ısırdığı Nurettin Alakuş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
36 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Nurettin Alakuş'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı belirtildi.