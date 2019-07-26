“Kellik yakında tarihe karışacak...“
Bu iddialı açıklama, ABD'li dermatologlara ait.
Kök hücrelerle çalışan bilim insanları, 3 boyutlu yazıcılarla saç teli üretebildiklerini keşfetti.
Kişiden alınan tek bir saç teliyle sınırsız miktarda binlerce saç teli üretilebilecek. Daha sonra orijinalinden klonlanan bu saç tellerinin ekimi yapılacak.
KELLİKTEN KURTARAN 3 BOYUTLU YAZICI YÖNTEMİNİN MALİYETİ YÜKSEK
Klon saç telleri istendiği kadar üretebildiği için saç ekiminde sınırlar ortadan kalkıyor.
Milyarlarca saç telinin üretildiği “saç çiftlikleri" kurmayı amaçlayan araştırmacılar, kelliğin kısa süre içinde tarihe karışacağını söylüyor.
Yöntemin tek olumsuz yanı ise yüksek maliyeti. 3 boyutlu yazıcılarla saç teli üretmenin maliyetinin şimdilik yüzbinlerce lirayı bulabileceği ifade ediliyor.
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Kellik tarihe mi karışacak? (Kök hücreden saç teli üretildi)
NTV HaberSağlık
Kellik, bazı erkekler için önemli sorunlar arasında yer alıyor ancak gelişen tıp teknolojisi sayesinde çareler tükenmiyor. Kök hücreleri 3 boyutlu yazıcılarla birleştiren bilim insanları, kelliğin yakında tarihe karışacağı müjdesini verdi.
“Kellik yakında tarihe karışacak...“