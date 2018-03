Kemoterapisiz kanser tedavisinde insanlı testler başlıyor!

Bilim insanları, kanser tedavisi için geliştirilen ve bir faredeki tümörlerin yüzde 97’sini iyileştiren yeni yöntemin gönüllü kanser hastalarında deneneceğini açıkladı.



Kanserle mücadelede yeni bir çağ başlatması umulan tedavi, bağışıklık sisteminin tümörlerle mücadele etmesini sağlıyor.



Araştırmanın lideri Stanford Üniversitesi’nden Onkolog Prof. Dr. Ronald Levy, “Bağışıklık sistemini kanserle savaştırmak, kanser tedavisi alanında kat edilen en güncel yeniliklerden bir tanesi. Ancak insanların bu tedavi yönteminin henüz erken aşamada olduğunu ve iyileştirmek için çalıştığımızı bilmeleri gerekiyor” dedi.



T HÜCRELERİNİ AKTİVE EDİYOR



Araştırmacıların geliştirdiği yeni tedavi yöntemi, tıpkı aşı gibi vücuda enjekte edilen bağışıklık uyarıcılarının bağışıklık sisteminin T hücrelerini harekete geçirmesini ve vücuttaki tümörleri temizlemesini sağlıyor.



Kemoterapiye ihtiyaç duymayan tedavi yönteminde, hayvan deneklerin ufak dozda radyasyon ve iki tur enjeksiyonla (aşı) iyileştiklerinin gözlendiği belirtiliyor.



HER KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ DEĞİL



Araştırmacılar, kanser türlerinin bağışıklık sisteminden etkilenme şekillerinden farklı olduğunu ve bu nedenle geliştirdikleri yöntemin her kanser türünde işe yaramadığına dikkat çekiyor.



YAN ETKİLERİ ATEŞ VE ENJEKSİYON YERİNDE AĞRI



Dr. Levy, hastalara enjekte ettikleri ilaçların iki farklı firma tarafından geliştirildiğini ve her ikisinin de insanlar için güvenli olduğunun onaylandığını belirtiyor. Bilim insanlarının test ettikleri ise bu iki ilacın kombinasyonundan ortaya çıkan etki.



Yeni tedavi yönteminin yan etkileri ise ateş ve enjeksiyon bölgesinde ağrı olarak açıklandı.



Stanford Üniversitesi, bu yılın sonuna kadar yeni kanser tedavi yöntemini 35 kanser hastası insan üzerinde denemek istiyor.



Dr. Levy, tüm testlerin olumlu sonuçlanması durumunda yöntemin ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl içerisinde onaylanmasını beklediklerini söylüyor.