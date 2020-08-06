Kene ısırığının neden olduğu yeni bunya virüsü bulaşıcı mı? (Bunya virüsün belirtileri neler?)

Çin'in Jiangsu Eyaletin'de 37 kişiye, kene ısırığından yayılan bunya virüsünün neden olduğu şiddetli ateş ve trombositopeni sendromu teşhisi koyuldu.

Zhejiang Üniversitesi hastanesinin bulaşıcı hastalık bölümü müdürü Sheng Jifang daha önceki vakalara dayanarak virüsün enfekte hayvanlardan ve insanlardan kan, solunum yolu ve açık yaralarla temas yoluyla bulaşabildiğini söyledi.

Sheng, üç yıl önce bunya virüsüyle enfekte olan bir hastanın şiddetli enfeksiyon ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı. Hastanın, cansız bedenine temas eden 16 kişiye daha virüs bulaştı. Enfekte olanlardan biri de daha sonra hayatını kaybetti.

Bu nedenle, Sheng, sağlık personeli ve hastaların aile üyelerinin gerekli önleyici ve koruyucu önlemleri alması gerektiğini söyledi. Ayrıca kenelerden korunmak için insanların ormana veya çalılara girmemesini önerdi.

Larvalardan yetişkinlere kadar keneler, sıcak kanlı hayvanların kanıyla besleniyor. Yeni bunya virüsünün neden olduğu enfeksiyonlar, kenelerin aktif olarak ürediği yaz aylarında önemli ölçüde artar. Bu nedenle, kene kaynaklı virüs muhtemelen yerel bir salgına neden olabilir.

Sheng, ilk olarak 2009 yılında Çin'in Henan ve Çin'in Anhui eyaletlerinde keşfedilen yeni bunya virüsünün ölüm oranının yüzde 1 ila yüzde 5 arasında olduğunu ve yaşlıların hastalanma ve ölme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Bunya virüsünün neden olduğu enfeksiyonnun tedavisi için henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Bu nedenle virüs bulaştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede tedavi olması gerekiyor.



"ERKEN BELİRTİLERİ GENELLİKLE YORGUNLUK VE ATEŞ"

Virüsün neden olduğu trombositopeni sendromunun klinik belirtileri temel olarak ateş, düşük miktarda trombosi, beyaz kan hücresi ve çoklu organ işlev bozukluğunu içerir.

Bu hastalığın hafif vakaları çoğunlukla kendilerini iyileştirebilir, ancak durumu ciddi olan hastalar genellikle çok organlı disfonksiyon veya çoklu organ yetmezliğinden muzdariptir.

Keneler, çoğunlukla dağlık bölgelerde ve vahşi hayvanların olduğu bölgelerde bulunur. Şanghay Belediyesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü Leng Peien, şimdiye kadar keşfedilen yeni bunya virüsü enfeksiyonlarının temel olarak kene ısırıklarından kaynaklandığını söyledi.

Keneler, Lyme hastalığı ve tsutsuhamushi hastalığı gibi birçok hastalığın sebebi olan virüsleri taşıyabiliyor. Çin'in Anhuie eyaletinde yer alan Luan'da nisan ayından bu yana virüs beş ölüme neden oldu ve 23 kişi hastaneye yattı. Çin'in Shangdong eyaletinde ise temmuz ayında dört kişinin öldüğü bildirildi.

HAVADAKİ VİRÜSE YERLİ SİLAH