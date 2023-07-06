Kene nasıl çıkartılır? İşte kene ısırması durumunda yapılması gerekenler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı bir hayvan hastalığı değildir. Hastalık etkeni hayvanlarda bulunmakla birlikte herhangi bir belirtiye sebep olmamaktadır. Hastalık etkeni taşıyan kenelerin insanla teması durumunda, insanlarda hastalık görülmektedir.
Hastalık özellikle havaların ısınmasına paralel olarak Mart-Ekim ayları arasında önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Hastalık; virüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Hastalığın tedavisinde spesifik bir ilacın olmaması, etkinliği kanıtlanmış bir aşısının da bulunmaması, korunma önlemlerinin alınmasını ve hastalığın bulaştırıcısı olan kenelerle mücadeleyi ön plana çıkarmaktadır.
KENE NASIL ÇIKARILMALI?
Eğer cilde bağlı bir kene bulunursa, panik yapılmamalıdır. Kene mümkün olduğu kadar çabuk bir biçimde çıkarılmalıdır. Bunun için mümkün olduğunca cildin yüzeyine yakın yerden keneyi kavramak için ince uçlu cımbız kullanılmalıdır. Kene çıkarılırken bükmeden veya sarsmadan direk yukarı doğru çıkarılmalıdır. Eğer ciltte kenenin ağzı gibi bir bölümü kalırsa bunlarda cımbızla çıkarılmaya çalışılmalıdır. Eğer kalan parçalar kolayca çıkarılamıyorsa cilt iyileşmeye bırakılmalıdır.
Kene çıkarıldıktan sonra, kene ısırık alanı ve eller alkol, iyot veya sabunla suyla iyice temizlenmelidir.
Kene parmakla asla ezilmemelidir.
Eğer bir kene çıkarma işleminden birkaç hafta içinde bir döküntü veya ateş gelişirse, doktora başvurulmalıdır. Kene ısırma hikayesi hakkında doktora bilgi verilmelidir.
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