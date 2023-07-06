Kene nasıl çıkartılır? İşte kene ısırması durumunda yapılması gerekenler

KENE NASIL ÇIKARILMALI?

Eğer cilde bağlı bir kene bulunursa, panik yapılmamalıdır. Kene mümkün olduğu kadar çabuk bir biçimde çıkarılmalıdır. Bunun için mümkün olduğunca cildin yüzeyine yakın yerden keneyi kavramak için ince uçlu cımbız kullanılmalıdır. Kene çıkarılırken bükmeden veya sarsmadan direk yukarı doğru çıkarılmalıdır. Eğer ciltte kenenin ağzı gibi bir bölümü kalırsa bunlarda cımbızla çıkarılmaya çalışılmalıdır. Eğer kalan parçalar kolayca çıkarılamıyorsa cilt iyileşmeye bırakılmalıdır.



Kene çıkarıldıktan sonra, kene ısırık alanı ve eller alkol, iyot veya sabunla suyla iyice temizlenmelidir.



Kene parmakla asla ezilmemelidir.



Eğer bir kene çıkarma işleminden birkaç hafta içinde bir döküntü veya ateş gelişirse, doktora başvurulmalıdır. Kene ısırma hikayesi hakkında doktora bilgi verilmelidir.