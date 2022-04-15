Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?

Halk arasında bilinen adıyla kıl dönmesi, pilonidal sinüs olarak da isimlendiriliyor.

Sıklıkla 30 yaş altındaki erkeklerde görülen kıl dönmesi, kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığıdır.

Vücutta sırt, ense, saç derisi gibi bölgelerden dökülen tüy ve kılların gözeneklerden derinin içine gömülmesi ve burada birikerek kistik bir yapı oluşturması sonucu oluşur.

Kıl dönmesinin bulunduğu bölgede iltihaplanma da meydana gelebiliyor.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Akıntı



Ağrı



Kaşıntı



Yanma hissi

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Kıl dönmesi hastalığı başlangıç halindeyse genellikle ilk tedavi yöntemi olarak ameliyat tercih edilmez.

Eğer hastalık ileri safhalara geldiyse, içi boşaltılan bölgenin içeriden dışarıya doğru iyileşerek tamamen kapanması sağlanır. Ameliyatsız yönteme göre hastalığın tekrarlama olasılığı daha düşüktür.