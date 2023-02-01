Kimler hatırlatma dozu olmalı?

NTV-Melike Şimşek

Dünyayı etkisi altına alan coronovirüs salgını sürüyor.

Uzmanlar, hala aşının gerekli ve etkili olduğunu belirtirken 2 doz mrna aşısını herkes için gerekli görüyor.

HATIRLATMA DOZLARI NASIL OLMALI?



KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hatırlatma dozlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

50 yaş üstü ve risk gruplarında 4 doz aşının tamamlanması gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Tabii eğer ki aşılarını olanlar ve arkasından da bir Covid-19 geçirmişlerse özellikle da Omicron geçirenlerde en az bir yıl herhangi bir aşı önermiyoruz." dedi.

4. DOZU ÖNERMİYORLAR

12 yaş üstü çocuklar ve sağlıklı bireylerde hatırlatma dozuna ilişkin sadece 1 doz hatırlatma dozu önerdiklerini söyleyen Şimşek, onun dışında başka ek 4. dozu önermediklerini ifade etti.

Şimşek, "Onlar da bu 3 dozla akciğeri koruyan yeterli bir bağışıklık bizim için ölümü engellemek demek aslında." diye konuştu.

Bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise toplam 5 doz aşı öneriliyor.

"AŞI YAŞI DÜŞSÜN"

Türkiye'de 12 yaş üstü çocuklarda aşı yapılıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği çocuklarda aşı yaşının düşmesini öneriyor.

Şimşek, Amerika'da altı ayın üstündeki çocuklarda aşılama yapıldığını dile getirdi.

Coronavirüs aşısının da ilerleyen süreçte grip aşısı gibi her yıl yapılması öngörülüyor...